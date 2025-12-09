La Ruta del Cares vuelve a cerrarse por completo tras un nuevo desprendimiento de rocas
El suceso se produjo en la vertiente leonesa, entre Caín y el puente de los Rebecos, "generando un riesgo de caída al vacío", una semana después de un hecho similar en la parte asturiana
F. G.
La Ruta del Cares ha vuelto a cerrrarse por completo tras un nuevo desprendimiento de rocas registrado apenas una semana después de otro incidente similar que obligó a interrumpir el tránsito en la senda durante dos días. Este popular itinerario, que conecta León y Asturias a través del Parque Nacional de los Picos de Europa, permanece nuevamente inhabilitado, también tras un verano de incendios que afectaron a la zona.
En esta ocasión, el desprendimiento se ha producido en la vertiente leonesa, en el tramo comprendido entre Caín y el puente de Los Rebecos, a unos dos kilómetros de la citada localidad. Según informó la dirección del Parque Nacional, la caída de rocas afectó de forma significativa al ancho del sendero, generando un riesgo de caída al vacío. Por este motivo, se ha decretado el corte total de la ruta hasta que se realice una valoración técnica.
El suceso se produce pocos días después de otro derrumbe en la vertiente asturiana, que obligó a instalar una línea de vida para restablecer el paso de los senderistas. Equipos técnicos trabajan ya en la zona para evaluar el alcance de los daños.
