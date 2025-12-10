Adjudicada por 1,5 millones la supresión de dos pasos a nivel de Feve en Piloña
Las obras durarán 10 meses y podrían estar listas antes de que finalice 2026
Adif ha adjudicado por 1.550.616 euros el contrato de obras de supresión de dos pasos a nivel, ubicados en Infiesto (Piloña), en la línea de ancho métrico (FEVE) Oviedo-Infiesto. El proyecto detalla el conjunto de actuaciones requeridas para suprimir dos pasos a nivel ubicados en los puntos kilométricos 362,882 (apeadero de Infiesto) y 362,795 (La Medina), con objeto de mejorar la permeabilidad del municipio.
La solución pasa por la conexión de ambos márgenes de la vía para el tráfico de vehículos y peatones en condiciones adecuadas desde el punto de vista de la seguridad vial. Las obras durarán 10 meses y podrían estar listas antes de que finalice 2026.
Además, la ejecución del proyecto generará también dos aceras paralelas a la vía que comunicarán Xudes y La Benéfica con la zona de los colegios y el centro de salud de la localidad. La actuación ha sido calificada reiteradamente como "muy importante y muy necesaria" por el equipo de gobierno, que encabeza Iván Allende (PSOE).
