Comienza la reforma del paseo de la Grúa, en Ribadesella, que costará 47.770 euros
Los trabajos, impulsados por el Principado, concluirán esta semana
El Gobierno de Asturias ha iniciado la reforma del paseo de La Grúa, en el puerto de Ribadesella con el objetivo de aumentar la seguridad. Las obras permitirán instalar una barrera estática sobre el muro de contención del talud que reforzará la estabilidad de la ladera, y protegerá la zona frente a eventuales desprendimientos. La inversión asciende a 47.770 euros y los trabajos concluirán, previsiblemente, esta misma semana.
Las obras han comenzado con la limpieza integral del talud mediante la corta de árboles y la retirada de maleza. La barrera, instalada por la empresa New Construction, tiene 1,3 metros de altura y recorrerá una extensión de 85 metros a lo largo del paseo del puerto riosellano.
Reconstruir elementos dañados
Estas mejoras en materia de seguridad se suman a otras actuaciones puestas en marcha en el puerto de la localidad, como la reparación estructural del dique abierto, que permitirá reconstruir los elementos dañados e incrementar la protección de la infraestructura frente a los temporales y que cuenta con una inversión de 519.000 euros.
El proyecto incluye la limpieza y saneamiento del hormigón y las zonas con armaduras oxidadas. Además, se reconstruirán las partes dañadas y se aplicará una capa de pintura acrílica.
Obras en la lonja
El Gobierno de Asturias también ha restaurado el edificio de la lonja de Ribadesella, con una inversión de 463.837 euros, con las que se han subsanado las filtraciones y humedades que sufría el equipamiento portuario.
Ambas actuaciones se enmarcan dentro del programa de conservación y mantenimiento que el Principado lleva a cabo en los 24 puertos de titularidad autonómica y que cuenta con un presupuesto de 8,46 millones en los presupuestos para 2026.
