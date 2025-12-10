El dragado de la dársena interior del puerto de Llanes, licitada en 163.655 euros
Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 5 de enero
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado los trabajos de dragado en la dársena interior del puerto de Llanes, con un presupuesto máximo de 163.665 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 5 de enero. De esta forma, el Gobierno de Asturias avanza en la batería de actuaciones para mantener y conservar esta infraestructura.
La actuación abarcará una superficie de 1.700 metros cuadrados e implicará la retirada de más de 1.600 metros cúbicos de sedimentos con el objetivo de mantener los calados óptimos para las embarcaciones.
Limpieza del muelle pesquero
Este dragado complementa los trabajos de limpieza del muelle pesquero, concluidos la pasada semana, con una inversión de 45.980 euros, así como las tareas realizadas en julio para la retirada de sedimentos en el canal de entrada, dirigidas igualmente a preservar un calado adecuado.
En el marco del programa autonómico de conservación y mantenimiento de los 24 puertos de titularidad del Principado, en Llanes se ha ejecutado además una renovación del pavimento de los pantalanes, con una inversión de 47.730 euros y la sustitución de más de 260 metros cuadrados de superficie para frenar su deterioro.
Inversión de 8,46 millones en puertos
Las cuentas de 2026 incluyen, junto a los fondos destinados al dragado de la dársena interior, una partida de 50.000 euros para la construcción del muelle de espera en la margen derecha del puerto de Llanes.
En el conjunto del capítulo de puertos, la inversión asciende a 8,46 millones, orientados a reforzar las estructuras de abrigo frente a los riesgos derivados del cambio climático, a mejorar el mantenimiento y a favorecer la integración de los espacios portuarios en la trama urbana.
