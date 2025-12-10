Inauguración de la exposición "Mujeres rurales de Cabrales"
Varias de las protagonistas asistirán a la apertura de la muestra, que incluye doce retratos y doce historias de vida
La asociación El Prial inaugurará la exposición "Mujeres rurales de Cabrales", este jueves, a las 12:00 horas, en el Centro de Día de Arenas. La muestra continúa la línea de las exposiciones ya realizadas por El Prial, con el apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en los concejos de Piloña, Ponga y Parres, y rinde un homenaje a las mujeres cabraliegas que, con esfuerzo, tesón y constancia, han sostenido durante generaciones la vida en los pueblos.
A través de doce retratos y doce historias de vida, la exposición ofrece una ventana íntima y profundamente real a la experiencia de cientos de mujeres que, desde principios del siglo pasado, labraron la tierra, cuidaron el ganado, criaron a sus familias, mantuvieron vivas las tradiciones y modelaron el paisaje cultural y humano de Cabrales. El acto contará con la presencia del alcalde del concejo, José Sánchez; representantes de El Prial y algunas de las protagonistas.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Una pareja de menos de 25 años compra una casa de 'más de 40 años abandonada' en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, 'cualquier consejo es bienvenido