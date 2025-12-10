Inauguración de la exposición "Mujeres rurales de Cabrales"

La asociación El Prial inaugurará la exposición "Mujeres rurales de Cabrales", este jueves, a las 12:00 horas, en el Centro de Día de Arenas. La muestra continúa la línea de las exposiciones ya realizadas por El Prial, con el apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en los concejos de Piloña, Ponga y Parres, y rinde un homenaje a las mujeres cabraliegas que, con esfuerzo, tesón y constancia, han sostenido durante generaciones la vida en los pueblos.

A través de doce retratos y doce historias de vida, la exposición ofrece una ventana íntima y profundamente real a la experiencia de cientos de mujeres que, desde principios del siglo pasado, labraron la tierra, cuidaron el ganado, criaron a sus familias, mantuvieron vivas las tradiciones y modelaron el paisaje cultural y humano de Cabrales. El acto contará con la presencia del alcalde del concejo, José Sánchez; representantes de El Prial y algunas de las protagonistas.