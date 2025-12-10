El presupuesto del parque de los Picos de Europa bajará un 6% el año que viene, hasta 16,6 millones

El parque nacional de los Picos de Europa contará en 2026 con un presupuesto de 16,6 millones, un millón menos que el de este año, lo que supone una bajada de 6 por ciento. De la cifra global, 6.470.816 euros se destinarán a la vertiente asturiana y reforzarán el apoyo económico y las ayudas en este espacio protegido, según las autoridades del espacio protegido.

El patronato del parque, reunido este miércoles en Potes (Cantabria) con la asistencia del director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, ha aprobado el presupuesto del próximo ejercicio, que cuenta con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y permite impulsar la gestión, conservación y mejora del espacio y su biodiversidad, así como favorecer el desarrollo económico y social del entorno.

Control de accesos

Entre otras novedades, destaca una partida de 1,4 millones para la gestión de los servicios y equipamientos de uso público, que en 2026 sumarán un nuevo punto de atención al visitante en El Repelao, en Covadonga, como puerta de acceso a una de las zonas más visitadas. También se consolidarán los servicios en los diversos centros de interpretación e información, así como los dispositivos de control de accesos de Poncebos, Sotres y la ruta del Cares, en Cabrales.

Igualmente, se mantendrán las inversiones en seguridad de sendas y caminos, con una asignación de 425.000 euros. A esta cuantía se suman otros 300.000 para renovar de forma integral el Centro de Recepción de Visitantes Pedro Pidal, un equipamiento por el que pasan anualmente más de 250.000 personas.

Restauración ambiental de los Lagos

Por otro lado, se desarrollarán el grueso de inversiones incluidas en el convenio entre el Principado y el organismo autónomo Parques Nacionales, dotado con 1,7 millones, que incluyen la restauración ambiental de los lagos de Covadonga, la mejora de la pista de Telléu, en Cabrales; la implantación de un sistema de depuración de aguas en la majada de Belbín, en Onís, y los desbroces de pastos de altura en Peñamellera Alta, Peñamellera Baja y Amieva, además de la instalación de nuevos depósitos de agua para el abrevado de ganado.

Estas partidas refuerzan la inversión que el Principado destina tanto al parque nacional como a su entorno, con una línea de subvenciones de 248.000 euros para el área de influencia socioeconómica del espacio protegido. A esta ayuda optan ayuntamientos y entidades locales para desarrollar acciones compatibles con la conservación de la naturaleza.

Avences en el PRUG

En el encuentro se ha informado también de las actuaciones realizadas este año y de los avances en la tramitación del plan rector de uso y gestión (PRUG), documento que está previsto entre en vigor en 2026 tras su aprobación por parte de las tres comunidades que gestionan el parque de manera conjunta.