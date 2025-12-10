El Principado ya puede intervenir el precio del alquiler de vivienda en Llanes y estas son las razones

El municipio de Llanes cuenta con varias áreas que cumplen todos los requisitos para ser declaradas "zonas de mercado residencial tensionado", según un estudio técnico, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. De aprobarse esa declaración, el Principado tendría las manos libres para intervenir el precio del alquiler residencial durante tres años, prorrogables.

El estudio, elaborado conforme a la Ley por el derecho a la vivienda por encargo de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, fue realizado hace unos meses por la consultoría Runitek Ingenieros SL, e identifica la capital del concejo, y la zona de Posada-Barru como ámbitos donde se cumplen los criterios legales que alertan de un riesgo especial de desabastecimiento de vivienda asequible para la población residente. La declaración como zona tensionada conlleva la aplicación de medidas de control de precios en el alquiler.

Dos criterios alternativos

La Ley por el derecho a la vivienda, aprobada en diciembre de 2023, introdujo la figura de la zona de alquiler tensionado para aquellos espacios en los que las condiciones del mercado, con precios elevados o un crecimiento muy pronunciado, comprometen el acceso a una vivienda.

Para su delimitación, la norma establece dos criterios alternativos. El primero examina el esfuerzo económico que supone para un hogar medio afrontar el coste de la hipoteca o el alquiler más los gastos básicos, siendo zona tensionada si este supera el 30 por ciento de los ingresos. El segundo criterio compara la evolución del precio de la vivienda en los últimos cinco años con el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Asturias, requiriendo que el incremento acumulado de la vivienda supere en al menos tres puntos porcentuales al del IPC.

En el caso de Llanes, la metodología del estudio se enfrentó a la falta de datos municipales desagregados sobre el importe de las hipotecas, por lo que se centró en el mercado del alquiler. Se realizó una prospección de precios mediante portales inmobiliarios, analizando ofertas y aplicando el método de comparación tasadora.

Esfuerzo económico

Los datos se deflactaron para homogeneizarlos a junio de 2023. Para el criterio del esfuerzo económico, se calculó que en la capital del concejo llanisco el alquiler medio deflactado asciende a 709 euros mensuales, a los que se suman 263 euros en suministros básicos, totalizando 972 euros al mes. Frente a una renta media neta mensual por hogar en el municipio de 2.547,10 euros, ese desembolso representa el 38,2 por ciento, claramente por encima del límite establecido, del 30 por ciento.

Una situación similar se da en Posada-Barru, donde el coste total de alquiler y suministros (821 euros al mes) también supera el umbral, al suponer el 32,2 por ciento de la renta media. Respecto al criterio de evolución de precios, el estudio analizó el mercado de compraventa. El IPC acumulado en Asturias entre 2018 y 2023 fue del 12,90 por ciento, lo que fijaba el listón para ser zona tensionada en un incremento del precio de la vivienda superior al 15,90 por ciento.

Los datos recogidos en el estudio revelan que en la capital del concejo el precio medio de la vivienda por metro cuadrado pasó de 1.987,08 euros en 2019 a 2.438,08 euros en 2023, lo que supone un crecimiento acumulado del 22,70 por ciento, muy por encima del 15,90 por ciento..

Un indicador "poco efectivo"

Sin embargo, en Posada-Barru el aumento en el mismo periodo fue de "solo" el 9,13 por ciento, por debajo del umbral requerido. Y es que, como se señala en el informe, "el notable aumento del IPC en los años 2022 y 2023 ocasionan que este indicador sea poco efectivo", al elevar mucho la referencia comparativa.

En consecuencia, el informe concluye que Llanes cumple ambos criterios –esfuerzo económico y crecimiento de precios–, mientras que Posada-Barru puede ser cataloga como tensionada únicamente por el primero. La declaración, de aprobarse finalmente, tendrá una vigencia de tres años, aunque sería prorrogable anualmente si persisten las circunstancias que la motivaron.

Estas conclusiones dibujan un mapa de tensiones en el municipio que, más allá de la aplicación inmediata de la ley, plantea interrogantes sobre la dinámica del mercado residencial en zonas con atractivo turístico y una oferta limitada, un fenómeno que probablemente seguirá siendo objeto de monitorización y análisis en el futuro próximo por parte de las autoridades autonómicas.