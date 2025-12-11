Minersa podrá seguir operando su planta de tratamiento de fluorita en Ribadesella, pero bajo reglas más estrictas

El Gobierno de Asturias ha renovado y ha actualizado el permiso a la empresa Minerales y Productos Derivados (Minersa) para que siga operando su planta de tratamiento de fluorita en Ribadesella pero bajo reglas más estrictas para proteger el aire, el mar y el entorno. La compañía ya disponía de permisos anteriores, pero la nueva ley ambiental del Principado obligaba a adaptarlos al nuevo sistema.

Minersa, principal productora europea de espato flúor, recibe ahora una autorización ambiental integrada simplificada que cubre todo: emisiones al aire, vertidos al mar y gestión de residuos. La licencia es válida por 8 años, pero su vigencia depende de que la empresa mantenga la concesión para usar la tubería que lleva sus aguas residuales al mar (emisario submarino).

Normas estrictas

El permiso no es un cheque en blanco: el grupo vasco debe cumplir una serie de normas estrictas para proteger el medio ambiente. En el apartado de control de la contaminación del aire:, debe minimizar el polvo (encerrando procesos, regando caminos, usando pantallas); limitar los máximos contaminantes (como óxidos de nitrógeno) de las calderas que usan gas natural; y llevar un registro detallado de sus emisiones.

En el apartado de vertidos de agua al mar, el punto más delicado, el informe autonómico expone que Minersa solo puede verter un volumen anual limitado a través de una tubería submarina de un kilómetro de largo, y el agua que vierta debe cumplir límites muy estrictos en cuanto a sólidos, metales (como mercurio, plomo, arsénico, flúor, etcétera).

Nuevo sistema de filtrado

Además, debe tratar sus aguas residuales con un nuevo sistema de filtrado para eliminar sólidos antes de verterlas; tiene que medir y analizar constantemente lo que vierte (caudal, pH, contaminantes...) y enviar los datos a la administración; y está obligada a vigilar el estado del mar alrededor del punto de vertido para comprobar que no se degrada.

Por lo que respecta a la gestión de residuos, la empresa debe reparar y gestionar correctamente los residuos peligrosos (aceites usados, trapos contaminados, fluorescentes) y los no peligrosos (basura normal, escombros). Asimismo, las "arenas" o colas del proceso, si no se pueden usar comercialmente, deben ir a restaurar una cantera cercana.

Niveles de ruido

En cuanto al control de ruido y protección del suelo, la explotación no puede superar los niveles de ruido establecidos, y tiene que prevenir contaminación del suelo y las aguas subterráneas con medidas como pavimentos impermeables y sistemas de retención.

Más: la instalación está sujeta a inspecciones de las autoridades, y la empresa debe presentar informes anuales detallando consumos, controles realizados y cualquier incidencia.

Unos 230 trabajadores

Minersa cuenta en Asturias con cuatro explotaciones subterráneas mecanizadas para la extracción de fluorita (Mina Moscona en Corvera, Mina Emilio en Colunga, Grupo Viesca en Siero y Grupo Villabona en Llanera) y una planta de tratamiento de mineral (Mina Ana en Ribadesella).

En Asturias llegaron a convivir hasta ocho empresas que extraían fluorita. Solo queda en activo Minersa, que cotiza en bolsa, que cuenta con una plantilla en Asturias que ronda los 230 trabajadores y que tiene proyectos en tramitación para ampliar sus explotaciones.