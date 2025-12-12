Cangas entrega en el Juzgado el expediente completo de la compra del Cine del Colón: "Hemos cumplido escrupulosamente la sentencia"

El equipo de gobierno de Cangas de Onís ha entregado a la jueza el expediente completo de la compra del Cine Colón, incluyendo el informe de Patrimonio Cultural que no se solicitó inicialmente, lo que provocó un recurso de Vox y una sentencia que obligo a retrotraer la tramitación al momento en que ese documento debió incorporarse. La entrega, según el equipo de gobierno, supone la ejecución íntegra de la sentencia dictada por la jueza y culmina el proceso de adquisición del inmueble, aprobada por el pleno en julio de 2024 y ratificada ante notario dos meses después.

Como consecuencia del fallo judicial, el pleno municipal tuvo que ratificar hace unos días la operación, cerrada en 855.015 euros, cantidad que Vox juzga desmesurada y que fue una de las razones de su recurso, ya que maneja un informe que sitúa el valor del edificio en unos 400.000 euros. Votaron a favor de la compra los concejales de PSOE y PP, y en contra, el único edil de Vox, Ángel Díaz Tejuca. "Cangas de Onís ha dado un paso decisivo. Hemos aprobado definitivamente la adquisición del Cine Colón, cumpliendo escrupulosamente la sentencia judicial y garantizando que este inmueble, tan ligado a la historia de nuestra ciudad, tenga por fin un futuro útil para todos los vecinos", comentó el alcalde, José Manuel González Castro (PP).

Centro cultural y de eventos

El proyecto municipal pivota sobre la transformación del antiguo cine en un centro de organización de eventos y congresos. "El Cine Colón es el único edificio de Cangas que reúne las condiciones técnicas, urbanísticas y patrimoniales necesarias para convertirse en un centro cultural y de eventos", aseguró el regidor. "Esta compra no es un gasto, es una inversión que generará actividad económica, empleo y una oferta cultural de calidad todo el año", añadió.

En el plano económico, la arquitecta municipal valoró el inmueble en 864.110,59 euros, una cifra que los servicios técnicos ratificaron como vigente en una actualización de noviembre de este año. La oferta finalmente aceptada por los propietarios se sitúa por debajo de ese techo, lo que, según el Ayuntamiento, cumple todos los criterios legales y de proporcionalidad. El Alcalde fue contundente: "El precio que pagó el Ayuntamiento por el Cine Colón se ajusta a la valoración técnica y cumple todos los requisitos legales. Se trata de una inversión responsable, ajustada y proporcionada al valor cultural y estratégico del inmueble".

El defecto formal, subsanado

El acta plenaria certifica que se incorpora al expediente el informe patrimonial preceptivo omitido, que se aprueba la adquisición directa por la especial idoneidad del inmueble y que se cumple íntegramente el fallo judicial, subsanándose el defecto formal que originó la anulabilidad. "Lamento, una vez más, el voto en contra del concejal de Vox. Ha sido el único que se ha opuesto a un proyecto bueno para Cangas, como ya hizo con el saneamiento rural, con la mejora de carreteras y con tantas otras iniciativas. Su oposición permanente no frena a este Ayuntamiento ni impide que sigamos avanzando", finalizó González Castro.