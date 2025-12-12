Cangas de Onís apuesta por la construcción de un centro para personas dependientes en la zona de la Vega de Contranquíl
El Alcalde cangués anuncia que el Centro de Día de Tullidi, compartido con Onís y Amieva, aumentará en 2026 su capacidad
El Ayuntamiento de Cangas de Onís tiene grandes esperanzas puestas en el desarrollo de la Vega de Contranquil, la zona de expansión urbana de la ciudad canguesa. Entre sus planes está la construcción de un centro multiservicio para personas dependientes, tal y como acaba de anunciar el Alcalde, José Manuel González Castro.
"Cuando se desarrolle la Vega de Contranquil y dispongamos de terrenos municipales, este Gobierno trabajará junto a la Consejería para impulsar un Centro Multiservicios para personas con dependencia. Un proyecto que permitirá mejorar y ampliar los servicios públicos, pensando no solo en el presente, sino también en el futuro de nuestra gente", expuso el primer edil.
Cabe recordar que, en el año 2010, los Ayuntamientos de Cangas de Onís, Onís y Amieva (Mancomunidad Chica) decidieron poner en marcha un Centro Rural de Día, en la localidad de Benia de Onís, en la zona de Tullidi, para atender a personas con dependencia. Como gran novedad de cara al venidero ejercicio, tal y como desvela González Castro, el centro ampliará su capacidad hasta quince plazas, "reduciendo la lista de espera y ofreciendo más apoyo a quienes lo necesitan y a sus familias".
