El corredor sierense Alejandro Onís será distinguido en la Gala del Club Oriente Atletismo
En lo que va de 2025 los atletas del COA han logrado 45 medallas a nivel individual y 6 medallas por equipos
El domingo, 14 de diciembre, el restaurante 'Riomar', de Llanes, albergará la Gala del Club Oriente Atletismo (COA), correspondiente al presente ejercicio, donde un centenar de atletas, familia y simpatizantes de la entidad deportiva se reunirán para celebrar la comida y, a continuación, se entregaran los reconocimientos a los atletas más destacados de este 2025.
En el acto se distinguirá al atleta sierense Alejandro Onís Díaz por su medalla de bronce en el Campeonato de España absoluto de los 5 kilómetros en ruta, celebrado en Pollença (Mallorca), el pasado 17 de mayo. Además a Onís se le reconocerá por batir el record de Asturias de media maratón (1.03.58), logrado el 11 de octubre de 2025, en la gijonesa Media maratón "Villa de Jovellanos".
En lo que va de 2025 los atletas del COA han logrado 45 medallas a nivel individual y 6 medallas por equipos tanto en categorías menores como en categoría absoluta. Además se ha participado en 13 campeonatos de España de trail, ruta y campo a través. Por otro lado, en la Gala del COA, se anunciarán las nuevas incorporaciones de atletas para la temporada 2026 y, del mismo modo, se recordará a José Antonio García, “Toño”, presidente de honor del COA, recientemente fallecido.
