Esta es la fecha elegida para el nuevo corte total del puente de Ribadesella

Nuevo corte total del puente de Ribadesella con motivo de las obras de rehabilitación estructural y funcional de la infraestructura. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que será necesario interrumpir la circulación en esta infraestructura y por motivos de seguridad el próximo martes, 16 de diciembre, en la franja horaria comprendida entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Esta medida, señala el ente ministerial, responde a la necesidad "de continuar con los trabajos de hormigonado de limpieza en la pila 7", una actuación que estaba prevista para el pasado jueves pero que "tuvo que ser pospuesta debido a los arrastres de material provocados por la reciente crecida del río Sella".

Itinerarios alternativos y excepciones

Para minimizar la afectación al tráfico rodado, el Ministerio ha habilitado un itinerario alternativo a través de la autovía A-8, concretamente entre los enlaces de Llovio (km 319) y Pando/Bones (km 326).

A pesar del cierre a vehículos generales, añade el Ministerio, se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente durante las horas de trabajo. Asimismo, "se permitirá el paso a los servicios de emergencias, aunque esto requerirá una disposición previa de la maquinaria de obra" para asegurar el tránsito seguro.

Tras el corte total del martes, volverá a establecerse el corte de un carril con tráfico alternativo.