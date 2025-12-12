Esta es la fecha elegida para el nuevo corte total del puente de Ribadesella
La medida se adopta para "seguir con los trabajos de hormigonado de limpieza en la pila 7", una actuación que se tuvo que posponer el pasado jueves por la crecida del Sella
Nuevo corte total del puente de Ribadesella con motivo de las obras de rehabilitación estructural y funcional de la infraestructura. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que será necesario interrumpir la circulación en esta infraestructura y por motivos de seguridad el próximo martes, 16 de diciembre, en la franja horaria comprendida entre las 9:00 y las 13:00 horas.
Esta medida, señala el ente ministerial, responde a la necesidad "de continuar con los trabajos de hormigonado de limpieza en la pila 7", una actuación que estaba prevista para el pasado jueves pero que "tuvo que ser pospuesta debido a los arrastres de material provocados por la reciente crecida del río Sella".
Itinerarios alternativos y excepciones
Para minimizar la afectación al tráfico rodado, el Ministerio ha habilitado un itinerario alternativo a través de la autovía A-8, concretamente entre los enlaces de Llovio (km 319) y Pando/Bones (km 326).
A pesar del cierre a vehículos generales, añade el Ministerio, se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente durante las horas de trabajo. Asimismo, "se permitirá el paso a los servicios de emergencias, aunque esto requerirá una disposición previa de la maquinaria de obra" para asegurar el tránsito seguro.
Tras el corte total del martes, volverá a establecerse el corte de un carril con tráfico alternativo.
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
- Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
- Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene 'de urgencia' en Langreo