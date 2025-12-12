Inaugurada la exposición "Mujeres rurales de Cabrales" en Arenas

La Asociación El Prial ha inaugurado este jueves la exposición "Mujeres rurales de Cabrales" en el Centro de Día de Arenas, un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Cabrales, José Sánchez; la presidenta de El Prial, Ana Gloria Fernández Melendreras; y varias de las mujeres que protagonizan la muestra. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

La exposición presenta doce historias de vida recogidas por Tamara Llamedo y doce retratos obra de Xuan Cueto que rinden homenaje al papel fundamental que las mujeres cabraliegas han desempeñado durante generaciones. A través de sus experiencias, la muestra ofrece una aproximación íntima y realista a la vida cotidiana de tantas mujeres que, desde principios del siglo pasado, trabajaron la tierra, cuidaron el ganado, sostuvieron a sus familias, preservaron las tradiciones y contribuyeron de forma decisiva al paisaje cultural y humano de Cabrales.

Reconocer a las mujeres rurales

Esta propuesta se enmarca en la línea de trabajo que El Prial desarrolla desde hace años, con el apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y que ya ha dado lugar a exposiciones similares en los concejos de Piloña, Ponga y Parres. Su objetivo es visibilizar y reconocer a las mujeres rurales cuya labor, habitualmente silenciosa, ha sido esencial para la vida en los pueblos.

Carmen, Teresa, Sofía, María Josefa, María Julia, Santa, Rosa, Isidora, Florentina, Águeda, Benita y Elsa, protagonistas de la exposición, proceden de Asiegu, Arangas, Arenas, La Salce, Tielve, Berodia, Inguanzo y Carreña y representan la diversidad y la memoria viva de Cabrales. Entre ellas hay pastoras, elaboradoras de queso Cabrales y mujeres que tuvieron que emigrar, historias que reflejan la amplitud y la riqueza del mundo rural.

La próxima exposición, en Asiegu

Este acto inaugural celebrado junto a las protagonistas y concebido para que ellas sean las primeras en conocer la muestra marca el inicio de un recorrido expositivo por más pueblos de Cabrales. La próxima parada de la exposición será en Asiegu a partir del 19 de diciembre.