Las obras de la nueva acera de la AS-115 en Posada, en marcha.

La construcción de una nueva acera en Posada junto a la AS-379, en las inmediaciones del cruce con la AS-115, ya está en marcha. La obra, impulsada por el Ayuntamiento de Llanes, permitirá ampliar la acera existente y prolongarla hasta la gasolinera de la localidad.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 23.981 euros. Este tramo sin urbanizar obligaba hasta ahora a los peatones a cruzar por un camino de tierra que, además, era usado como zona de aparcamiento por los coches. La nueva acera, con un ancho de 4,10 metros y 44,58 metros de longitud, facilitará el paso de los peatones sin comprometer su comodidad ni su seguridad.

Camino sin pavimentar

Actualmente la zona es un tramo de camino sin pavimentar, de tierra, con una cuneta de hormigón en la parte colindante con la carretera y un tramo cubierto de vegetación en la parte colindante con el muro de piedra, por lo que los trabajos se iniciarán con el desbroce y limpieza del terreno con medios manuales. Además, deberá fresarse el pavimento existente en la cuneta y en los entronques y, con posterioridad a este fresado se abordará un saneo de la base como preparación de la plataforma.

Para la construcción de la acera en sí se extenderá primeramente una capa de 14 cm de espesor de zahorra compactada. Encima de dicha capa se extenderá una losa de hormigón 10 cm de espesor, con fibra de vidrio y, finalmente, sobre la solera de hormigón se colocarán las baldosas de terrazo de 30x30x4 cm tipo pergamino color crema, sentadas con mortero de cemento. El remate de la acera contra la carretera colindante será mediante bordillo, y contará con un rebaje en la mitad de su recorrido, en el acceso a un aparcamiento privado.

Además, en lo relativo al drenaje, se colocarán tres bordillos tragaderos para recoger las aguas pluviales, y para dirigir el agua hacia estos se construirá una rígola, así como entronque de los sumideros a la red de saneamiento. Como finalización de la obra se parcheará con mezcla bituminosa la carretera a la altura del actual paso de cebra, y se repintará el propio paso de peatones.