Los personajes, sucesos y misterios relacionados con Llanes y la Segunda Guerra Mundial, al descubierto este viernes en Porrúa

El periodista Higinio del Río impartirá este viernes una charla titulada "Llanes y la Segunda Guerra Mundial: personajes, sucesos y misterios en relación con el conflicto bélico de 1939-1945". Será a partir de las 19.00 horas, en el Centro Cultural Llacín, en Porrúa (Llanes). A lo largo de su intervención, Del Río, que ha investigado durante años sobre este asunto, relatará once episodios concretos en los que el concejo llanisco tuvo una relación directa o tangencial con la contienda global.

La presencia de pilotos rusos primero y alemanes después y un avión del ejército alemán que se estrelló en el concejo son algunos de los asuntos de los que hablará el llanisco.Higinio del Río lleva años indagando en lo que él define como "unas relaciones o unas connotaciones o aspectos que tangencialmente afectan a Llanes, pero que tienen que ver con la segunda guerra mundial".

Esa búsqueda comenzó con cierta incredulidad, incluso propia. "Y eso que parecía increíble, cuando yo le decía a alguien, 'estoy investigando la relación de Llanes con la Segunda Guerra Mundial', dicho a grosso modo, y decía, 'eso es imposible, ¿qué pasó allí?'", relata el periodista. Sin embargo, la persistencia dio sus frutos. "Encontré once puntos, que fui desarrollando, unos más, otros menos", añade. Su exposición seguirá un orden cronológico razonable, comenzando por los vínculos que se forjaron aún durante la Guerra Civil Española.

La primera conexión se remonta a la contienda fratricida, con la presencia en Llanes de pilotos soviéticos que combatían en el bando republicano. Según la investigación de Del Río, estos aviadores se alojaban en un hotel de la villa, y de ellos conserva incluso un listado nominativo facilitado por un investigador de la memoria histórica.

"No todos murieron en la Guerra Civil… alguno de ellos inmediatamente después participó en la Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética", explica. Poco después, en septiembre, llegarían pilotos alemanes de la Legión Cóndor, de los que el conferenciante maneja unos once nombres. "Me consta, porque de cinco de ellos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial murieron allí. Eso está perfectamente documentado, es otra relación directa con Llanes", asegura.

Museo del Oriente de Asturias, en la finca Llacín, en Porrúa (Llanes). / J. Quince

Uno de los episodios más llamativos que abordará ocurrió ya durante la Segunda Guerra Mundial: el accidente de un avión Junker alemán, con once personas a bordo, en Llabres. "Tenían la base en Francia, iban a castigar a los convoyes aliados, y seguramente venía tocado por el fuego antiaéreo", detalla Del Río, quien añade un dato significativo: "Alguno de los once había estado aquí en Llanes durante la Guerra Civil, y diría, 'vamos a ver si podemos aterrizar ahí', y no llegaron, se estrellaron". La charla profundizará en los detalles del rescate de los cadáveres y el contexto de la misión.

El desarrollo de la aviación en la posguerra española también ofrece un nexo inesperado. Del Río hablará sobre la creación de la Escuela de Vuelo sin Motor en Llanes, ya en 1942, impulsada por un personaje de Posada que ocupaba un alto cargo en la Dirección General de Aviación Civil en Madrid. "Fue como piloto a lo que era la División Azul… las fuerzas militares que mandó Franco a ayudar a Hitler en Rusia, y este estuvo allí en plena Segunda Guerra Mundial, y ganó dos cruces de hierro", comenta el investigador. Incluso el primer director de aquella escuela estuvo en Alemania durante el conflicto, realizando cursos en Wasserkuppe, la cuna del vuelo sin motor.

Las reverberaciones del horror europeo también alcanzaron a vecinos de Llanes. La conferencia incluirá referencias a los llaniscos que perecieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen, como el tío abuelo de un alcalde de barrio en ejercicio, o un familiar indirecto del propio Higinio del Río. Asimismo, abordará la experiencia de otros, como la reflejada en el libro de Celso Amieva, que narra su paso por los campos en Francia y la convivencia con prisioneros judíos.

Del Río también mencionará los nazis que pasaron por Llanes después de la guerra, en 1945, cuando ya habían perdido ellos la guerra", de los que posee testimonios directos, como el de un hermano de su madre. Incluso relatará cómo uno de estos refugiados alemanes en Llanes terminó en una zona de Argentina en la que "vivían dos nazis de los más gordos y de los más asesinos, los más manchados en la sangre, que era Adolf Eichmann y Josef Mengele".

Para ilustrar estos once episodios, la charla se apoyará en material gráfico. "Va a ser todo apoyado en imágenes", afirma Del Río, quien ha reunido un total de 19 fotografías y documentos. Aunque reconoce que no tiene imágenes de los nazis que estuvieron refugiados en el concejo, sí mostrará fotos de las casas que alquilaron y recurrirá a otros recursos visuales para crear una secuencia narrativa efectiva. "Hago como una secuencia del dibujo de una persona sin rostro… para que quede una cosa guapa, pero basándome también en imágenes", precisa.

El cierre de la disertación conectará con las consecuencias culturales de la persecución, al mencionar la figura del fotógrafo Nicolás Müller y del escritor Jean-Jacques Lévy, y su relación con la guerra a través del Holocausto. De este modo, Higinio del Río tejerá un relato poliédrico que, desde lo local, ilumina facetas desconocidas de un conflicto global.