Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso sexual en el PSOEHuelga de médicosNatalio GruesoPiscifactoría de El MuselRescate en el río en Tineo
instagramlinkedin

Avilés y Peñamellera Baja, una década de feliz hermanamiento

Hubo una charla y una exposición en el colegio Jovellanos de Panes, además de visitas culturales

Parte de los participantes en el encuentro celebrado en Panes.

Parte de los participantes en el encuentro celebrado en Panes.

T. Cascudo

Panes (Peñamellera Baja)

Peñamellera Baja y Avilés celebraron este viernes, con un acto en Panes, el décimo aniversario de su hermanamiento. El grupo participante en la actividad comenzó el itinerario con una visita al museo de los bolos de Asturias.

En el encuentro también hubo una conferencia a cargo del historiador Román Antonio Álvarez y una exposición, realizada por el colectivo Aunando Fronteras, que hace referencia a esta unión entre concejos. Estos actos tuvieron lugar en el colegio público Jovellanos de Panes.

A los estudiantes se les explicó lo que es un hermanamiento y también se dio a conocer la figura de Ángel Cuesta Lamadrid, persona que "es el hilo conductor" de esta unión por su vínculo con ambos municipios.

El colofón a la jornada lo puso una visita al Palacio del Collado, el lugar elegido por Ángel Cuesta para pasar sus estancias en Peñamellera. La jornada sirvió también para hablar de nuevas actividades que sirvan para estrechar lazsos entre ambos territorios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
  4. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  7. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  8. Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera

Los asturianos no pierden la fe en el Gordo de la Navidad: son los segundos que más gastan en lotería de toda España (y este año aún más)

El plan de transporte a los Lagos de Covadonga cierra el año con menos usuarios por esta razón

El plan de transporte a los Lagos de Covadonga cierra el año con menos usuarios por esta razón

Avilés y Peñamellera Baja, una década de feliz hermanamiento

Avilés y Peñamellera Baja, una década de feliz hermanamiento

Avilés concentra gritos de ilusión infantil para el Anguleru. así fue la gran Folixa de la Navidá

Avilés concentra gritos de ilusión infantil para el Anguleru. así fue la gran Folixa de la Navidá

Aviso especial por la llegada de la borrasca Emilia: trae lluvias intensas, viento y oleaje (y así afecta a Asturias)

Aviso especial por la llegada de la borrasca Emilia: trae lluvias intensas, viento y oleaje (y así afecta a Asturias)

Los motivos por los que los asturianos llaman al 112: urgencias sanitarias, accidentes de tráfico y seguridad

Los motivos por los que los asturianos llaman al 112: urgencias sanitarias, accidentes de tráfico y seguridad

LaLiga: Atlético de Madrid - Valencia, en directo

LaLiga: Atlético de Madrid - Valencia, en directo
Tracking Pixel Contents