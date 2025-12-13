Avilés y Peñamellera Baja, una década de feliz hermanamiento
Hubo una charla y una exposición en el colegio Jovellanos de Panes, además de visitas culturales
Peñamellera Baja y Avilés celebraron este viernes, con un acto en Panes, el décimo aniversario de su hermanamiento. El grupo participante en la actividad comenzó el itinerario con una visita al museo de los bolos de Asturias.
En el encuentro también hubo una conferencia a cargo del historiador Román Antonio Álvarez y una exposición, realizada por el colectivo Aunando Fronteras, que hace referencia a esta unión entre concejos. Estos actos tuvieron lugar en el colegio público Jovellanos de Panes.
A los estudiantes se les explicó lo que es un hermanamiento y también se dio a conocer la figura de Ángel Cuesta Lamadrid, persona que "es el hilo conductor" de esta unión por su vínculo con ambos municipios.
El colofón a la jornada lo puso una visita al Palacio del Collado, el lugar elegido por Ángel Cuesta para pasar sus estancias en Peñamellera. La jornada sirvió también para hablar de nuevas actividades que sirvan para estrechar lazsos entre ambos territorios.
