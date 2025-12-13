Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso sexual en el PSOEHuelga de médicosNatalio GruesoPiscifactoría de El MuselRescate en el río en Tineo
instagramlinkedin

Comprar en el mercado de Navidad, cita ineludible en Cangas de Onís, tiene premio

Con cada compra se puede participar en el sorteo de 500 euros que se deben gastar en directo en los propios expositores

En imágenes: Así fue el mercado navideño de Cangas de Onís

En imágenes: Así fue el mercado navideño de Cangas de Onís

Ver galería

En imágenes: Así fue el mercado navideño de Cangas de Onís /

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Mercado de la Navidad es la estrella estos días en Cangas de Onís, una cita ineludible en la que participan 26 comercios y artesanos locales, bar-cafetería, con el aliciente de música en directo y muchas sorpresas. Además, habrá un sorteo de 500 euros, pues, con cada compra el cliente recibirá una papeleta y el sorteo se llevará a cabo este domingo, a las 14:00 horas (presencial), debiendo gastarse ese mismo domingo en el mercado.

Este sábado a mediodía actuó el grupo "Pájaros en la Cabeza" y mañana, día 14, igualmente a las 13.30 horas será el turno de "The Bándula". El domingo será el último día de apertura del mercado y se podrá visitar de 11:00 a 17.00. Por otro lado, el tren mágico "Cangas Espress" estará operativo por las principales calles de la urbe canguesa durante esas mismas fechas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
  4. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  7. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  8. Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera

Colas en Lidl para hacerse con el revolucionario aspirador que también lava y dejará tu sofá como recién comprado

Colas en Lidl para hacerse con el revolucionario aspirador que también lava y dejará tu sofá como recién comprado

Los 5 alimentos con más prebióticos: para que sirven y en qué se diferencian de los probióticos

Los 5 alimentos con más prebióticos: para que sirven y en qué se diferencian de los probióticos

La nueva ubicación del mercado navideño de Tineo triunfa: "Favorece el tránsito y da vida al pueblo"

La nueva ubicación del mercado navideño de Tineo triunfa: "Favorece el tránsito y da vida al pueblo"

Sanchismo de bragueta y mano larga

Borja Jiménez, tras la victoria del Sporting frente al Granada: "La clasificación no dice nada, el primer objetivo son los 50 puntos"

Borja Jiménez, tras la victoria del Sporting frente al Granada: "La clasificación no dice nada, el primer objetivo son los 50 puntos"

Posada de Llanes celebra con buena participación de ganado y público su feria de Santa Lucía

Posada de Llanes celebra con buena participación de ganado y público su feria de Santa Lucía

Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un avilesino de 36 años que falleció por cáncer de esófago

Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un avilesino de 36 años que falleció por cáncer de esófago

En imágenes: La feria ganadera de Santa Lucía en Posada de Llanes

En imágenes: La feria ganadera de Santa Lucía en Posada de Llanes
Tracking Pixel Contents