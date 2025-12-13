Comprar en el mercado de Navidad, cita ineludible en Cangas de Onís, tiene premio
Con cada compra se puede participar en el sorteo de 500 euros que se deben gastar en directo en los propios expositores
El Mercado de la Navidad es la estrella estos días en Cangas de Onís, una cita ineludible en la que participan 26 comercios y artesanos locales, bar-cafetería, con el aliciente de música en directo y muchas sorpresas. Además, habrá un sorteo de 500 euros, pues, con cada compra el cliente recibirá una papeleta y el sorteo se llevará a cabo este domingo, a las 14:00 horas (presencial), debiendo gastarse ese mismo domingo en el mercado.
Este sábado a mediodía actuó el grupo "Pájaros en la Cabeza" y mañana, día 14, igualmente a las 13.30 horas será el turno de "The Bándula". El domingo será el último día de apertura del mercado y se podrá visitar de 11:00 a 17.00. Por otro lado, el tren mágico "Cangas Espress" estará operativo por las principales calles de la urbe canguesa durante esas mismas fechas.
