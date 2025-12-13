La iglesia de Abamia acogerá una singular misa este domingo para festejar a Santa Eulalia

Este domingo, a las 13.15 horas, en la Iglesia de Abamia (Corao), se celebrará la misa con motivo de la celebración de Santa Eulalia de Abamia. Además, este año, se realizará de una forma diferente, especial, con el rito Mozárabe, el antiguo rito hispánico que formó parte del grupo de liturgia de lengua latina que, entre los siglos V y VII, se constituyeron en Occidente.

Gaspar Muñiz Álvarez, doctor en Sagrada Liturgia por la Universidad Anselmiana de Roma, y párroco de Pravia, será quien presida la celebración.

Por otro lado, el pasado lunes, festividad de la Inmaculada Concepción, se procedió a la bendición del belén instalado en la iglesia parroquial de Corao (Cangas de Onís), uno de los más llamativos y logrados de cuantos se colocan por estas fechas en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, el cual es obra del quesero Alberto Martínez, quien contó con la ayuda, como es habitual, de algunos vecinos y vecinas del pueblo.