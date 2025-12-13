El plan de transporte a los Lagos de Covadonga cierra el año con menos usuarios por esta razón

Un total de 182. 683 viajeros utilizaron los buses-lanzadera del operativo del plan de transporte a los Lagos de Covadonga, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, durante este 2025. La temporada concluyó el pasado fin de semana, tras el puente festivo de la Constitución e Inmaculada Concepción, y el Principado acaba de hacer públicos los datos. Es una cantidad "sensiblemente inferior a la del año pasado debido a la interrupción del servicio durante varios días de agosto a causa de la oleada de incendios forestales que se registraron en el Principado".

En 2024 un total de 217.741 personas usaron el servicio, con lo que la reducción de este ejercicio se cifra en 35.058 usuarios. Los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), impulsor del susodicho operativo de buses-lanzadera con salida de la terminal de Cangas de Onís, revelan "una importante desestacionalización, con un aumento de las personas que acceden a este espacio fuera de temporada alta". En concreto, durante abril y mayo y de octubre a diciembre, el plan movilizó a 43.903 visitantes, un 70% más que en los mismos meses de 2024.

Estos datos refuerzan, según el Gobierno regional, "los objetivos de lograr un modelo de desarrollo turístico y de gestión de los espacios naturales protegidos más sostenible y eficiente, que tiene en el transporte público uno de sus ejes estratégicos de actuación".

Más venta anticipada

Otro de los aspectos que destaca el Principado "es el aumento de billetes que se venden de forma anticipada: el 74% fueron adquiridos a través de la web, frente al 22% comprado en las taquillas". Este cambio gradual, añaden, procura un funcionamiento más ordenado.

El operativo, según los datos desvelados este sábado, incluye unas 3.000 plazas diarias con diez frecuencias de subida y otras tantas de bajada y contó con un servicio lanzadera desde Cangas de Onís hasta el santuario mariano de Covadonga -última parada en la explanada alta del Real Sitio- con seis frecuencias diarias y salidas cada 30 minutos en cada uno de los sentidos, desde las 7:40 a las 20:00 horas.

Y añaden sobre este plan que califican de "pionero" dentro de las políticas de movilidad sostenible: "El Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la Dirección General de Tráfico trabajan conjuntamente para ultimar el calendario del próximo año, que tendrá que ser publicado en el Boletín Oficial del Estado".