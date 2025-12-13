Posada de Llanes celebra con buena participación de ganado y público su feria de Santa Lucía
Posada de Llanes
El levantamiento parcial de las restricciones sanitarias para el ganado bovino, caprino y caballar permitió realizar con éxito la feria de Santa Lucía, en Posada de Llanes. Hubo buena representación de ganado, que llenó de colorido las calles de la localidad con vistosos desfiles.
Además la cita homenajeó a dos históricos ganaderos de la parroquia como son José Luis Traviesa y Gabriel Pidal. Este último no pudo acudir, pero recogió la distinción su hijo. "Son amigos de siempre y bajaban juntos a las ferias y los dos tienen relevo y eso es importante", celebra la Junta Vecinal de Posada, que ayuda al Ayuntamiento a organizar esta cita. "Estuvo muy bien, acompañó el tiempo y hubo muchos puestos", señalan los participantes.
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera