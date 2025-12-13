Posada de Llanes celebra con buena participación de ganado y público su feria de Santa Lucía

El levantamiento parcial de las restricciones sanitarias para el ganado bovino, caprino y caballar permitió realizar con éxito la feria de Santa Lucía, en Posada de Llanes. Hubo buena representación de ganado, que llenó de colorido las calles de la localidad con vistosos desfiles.

Además la cita homenajeó a dos históricos ganaderos de la parroquia como son José Luis Traviesa y Gabriel Pidal. Este último no pudo acudir, pero recogió la distinción su hijo. "Son amigos de siempre y bajaban juntos a las ferias y los dos tienen relevo y eso es importante", celebra la Junta Vecinal de Posada, que ayuda al Ayuntamiento a organizar esta cita. "Estuvo muy bien, acompañó el tiempo y hubo muchos puestos", señalan los participantes.