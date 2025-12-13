Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso sexual en el PSOEHuelga de médicosNatalio GruesoPiscifactoría de El MuselRescate en el río en Tineo
instagramlinkedin

Posada de Llanes celebra con buena participación de ganado y público su feria de Santa Lucía

En imágenes: La feria ganadera de Santa Lucía en Posada de Llanes

En imágenes: La feria ganadera de Santa Lucía en Posada de Llanes

Ver galería

En imágenes: La feria ganadera de Santa Lucía en Posada de Llanes / Rafael Álvarez

T. Cascudo

Posada de Llanes

El levantamiento parcial de las restricciones sanitarias para el ganado bovino, caprino y caballar permitió realizar con éxito la feria de Santa Lucía, en Posada de Llanes. Hubo buena representación de ganado, que llenó de colorido las calles de la localidad con vistosos desfiles.

Además la cita homenajeó a dos históricos ganaderos de la parroquia como son José Luis Traviesa y Gabriel Pidal. Este último no pudo acudir, pero recogió la distinción su hijo. "Son amigos de siempre y bajaban juntos a las ferias y los dos tienen relevo y eso es importante", celebra la Junta Vecinal de Posada, que ayuda al Ayuntamiento a organizar esta cita. "Estuvo muy bien, acompañó el tiempo y hubo muchos puestos", señalan los participantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
  4. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  7. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  8. Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera

Los 5 alimentos con más prebióticos: para que sirven y en qué se diferencian de los probióticos

Los 5 alimentos con más prebióticos: para que sirven y en qué se diferencian de los probióticos

La nueva ubicación del mercado navideño de Tineo triunfa: "Favorece el tránsito y da vida al pueblo"

La nueva ubicación del mercado navideño de Tineo triunfa: "Favorece el tránsito y da vida al pueblo"

Sanchismo de bragueta y mano larga

Borja Jiménez, tras la victoria del Sporting frente al Granada: "La clasificación no dice nada, el primer objetivo son los 50 puntos"

Borja Jiménez, tras la victoria del Sporting frente al Granada: "La clasificación no dice nada, el primer objetivo son los 50 puntos"

Posada de Llanes celebra con buena participación de ganado y público su feria de Santa Lucía

Posada de Llanes celebra con buena participación de ganado y público su feria de Santa Lucía

Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un avilesino de 36 años que falleció por cáncer de esófago

Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un avilesino de 36 años que falleció por cáncer de esófago

En imágenes: La feria ganadera de Santa Lucía en Posada de Llanes

En imágenes: La feria ganadera de Santa Lucía en Posada de Llanes

Hola, babosete, ¿qué haces en el PSOE?: lee la "Carta desde el Paraíso" el mejor resumen de la semana

Hola, babosete, ¿qué haces en el PSOE?: lee la "Carta desde el Paraíso" el mejor resumen de la semana
Tracking Pixel Contents