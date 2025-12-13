Protesta vecinal en Llanes por la "ocupación ilegal" de una vivienda social del antiguo cuartel de Nueva

Un buen número de vecinos se concentraron este sábado en la plaza Laverde Ruiz de Nueva de Llanes para denunciar y pedir soluciones ante lo que califican de "ocupación ilegal" de una vivienda social de las ubicadas en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de esta localidad llanisca. "Constatando que las autoridades competentes no están actuando dentro de sus posibilidades para resolver la situación, nos vemos obligados a movilizarnos y dar visibilidad a un problema que se ha vuelto insostenible", señalan los vecinos, que denuncian problemas anteriores a esta ocupación detectada esta semana.

Explican los afectados que la comunidad vecinal "lleva tiempo sufriendo enganches ilegales a la luz, la acumulación de trastos y enseres en el portal, la instalación de un gallinero en la zona de los tendales, así como el uso indebido del agua de las zonas comunes, entre otras irregularidades que afectan gravemente a la convivencia y a la seguridad", señalan los vecinos en un comunicado en el que exigen "una intervención inmediata y eficaz" para restablecer la legalidad y garantizar "unas condiciones de vida dignas para todos los vecinos". Cabe precisar que este bloque de viviendas es propiedad de la empresa pública Vipasa.

"Restituir el orden"

Por su parte, el alcalde de barrio de Nueva, Lucio Carriles, califica esta situación de "preocupante" y da su "total" apoyo a los vecinos afectados. "Se insta a todos los vecinos a expresar un contundente rechazo a estas prácticas que atentan a la buena vecindad en nuestros pueblos y a la defensa de la propiedad privada", señala Carriles, que también pide a las autoridades públicas el empleo "de todos los medios que la Ley pone a su alcance para restituir el orden en el citado edificio. Según su comunicado, en las últimas horas se ocupó una de las viviendas del bloque.

El alcalde de barrio también emitió un comunicado para manifestar "todo el apoyo y solidaridad a los vecinos afectados teniendo en cuenta que actos como los que se viven en Nueva pueden ocurrir en cualquier localidad y afectar a cualquier vecino". Y zanjó: "Esto no va de colores políticos".

Apoyo de Vecinos por Llanes

Desde Vecinos por Llanes, en el gobierno junto al PP, también han mostrado su apoyo a los vecinos. "La ley de vivienda está generando situaciones injustas que afectan directamente a la convivencia y la seguridad en nuestras comunidades", señala el grupo político, que lamenta que esta legislación favorezca "situaciones de ocupación ilegal que perjudican a los propietarios y generan problemas vecinales" como la registrada en Nueva.

"Desde Vecinos por Llanes, ofrecemos nuestro total apoyo a los vecinos de Nueva y a todos aquellos afectados por esta ley. Es necesario que se revisen y modifiquen las políticas que permiten que estos problemas persistan. Estamos comprometidos en trabajar por una solución justa que respete los derechos de todos los ciudadanos, garantizando una convivencia pacífica y la protección de la propiedad privada", señala el partido que gobierna en coalición.

Además, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha manifestado que hay que preguntarse "por qué Vipasa tiene casas vacías y por qué no las arregla y mete a gente que lo necesita con el problema de vivienda que existe en la actualidad".