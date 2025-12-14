Vipasa responde a los vecinos de Nueva y dice que ya ha denunciado las dos ocupaciones ilegales de pisos sociales
La entidad que gestiona el parque pública de vivienda dice que en coordinación con los Servicios Sociales y las fuerzas de seguridad se intentó convencer a los ocupas del abandono voluntario del piso
La empresa pública Vipasa confirmó este domingo, tras la manifestación ciudadana exigiendo una solución, que ya ha interpuesto sendas denuncias ante el juzgado de Llanes por la ocupación ilegal de dos viviendas sociales ubicadas en el antiguo cuartel de la localidad llanisca de Nueva. Además, la entidad señala que está "coordinando con el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad las medidas para hacer frente a esta situación, que ha generado problemas de convivencia entre los vecinos".
Explica la gerente de Vipasa, Susana González, que "el pasado jueves se produjo una ocupación ilegal en una de las viviendas del bloque, cuyo adjudicatario no reside actualmente en la misma localidad". Añaden además que esta "usurpación" se suma "a la que ya se había producido con anterioridad en el mismo edificio y que ya se había denunciado".
Gestiones con los ocupas
Vipasa, en nota de prensa, apunta que tras conocer los hechos se iniciaron gestiones para que los ocupantes "abandonaran voluntariamente la vivienda". Participó en el operativo, según la información de la entidad que gestiona la vivienda pública en Asturias, la policía local, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Servicios Sociales. "A pesar de que la Guardia Civil llegó a identificar a las personas implicadas, no fue posible desalojar el piso, por lo que Vipasa presentó el viernes la nueva denuncia", añaden.
Según la nota de prensa emitida por el Principado, la gerente de Vipasa ha estado permanentemente en contacto con la Guardia Civil de Posada de Llanes, así como con la Concejalía de Servicios Sociales. "Han acordado reunirse los próximos días para estudiar las medidas con que hacer frente a esta situación y establecer el procedimiento a seguir", añaden. Responden así a las críticas emitidas por los vecinos, que exigieron «una intervención inmediata y eficaz» para restablecer la legalidad en este edificio.
"Constatando que las autoridades competentes no están actuando dentro de sus posibilidades para resolver la situación, nos vemos obligados a movilizarnos y dar visibilidad a un problema que se ha vuelto insostenible", señalaba el escrito emitido por los afectados.
Alarmas
Con respecto a la exigencia de los vecinos para que se eviten en el futuro situaciones de este tipo, Vipasa señaló que se han instalado sistemas de alarma en los pisos vacíos "para garantizar el correcto uso del parque público de vivienda social".
Los vecinos concentrados contaron con el respaldo del alcalde de Nueva, Lucio Carriles, que calificó la situación de «preocupante» y dio su total apoyo a los vecinos afectados. Carriles dijo que "actos como los que se viven en Nueva pueden ocurrir en cualquier localidad y afectar a cualquier vecino". Y zanjó: "Esto no va de colores políticos".
Por otro lado, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, manifestó el sábado que hay que preguntarse "por qué Vipasa tiene casas vacías y por qué no las arregla y mete a gente que lo necesita con el problema de vivienda que existe en la actualidad".
