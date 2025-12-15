La Asociación Vecinal "Juntos por Cangas" exige replantear el sistema de acceso a los Lagos de Covadonga

La temporada del operativo en transporte público a los Lagos de Covadonga se saldó con un total de 182.683 visitantes utilizando los autobuses-lanzaderas de ALSA para subir al corazón de la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, previo abono de 9 euros por billete. "El resultado es claro: más de 1,6 millones de euros recaudados en una sola temporada. Una cifra contundente que confirma que el acceso a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Asturias se ha convertido, de facto, en un negocio altamente rentable", apuntan desde la Asociación de Vecinos Juntos por Cangas, al tiempo que piden reformular el modelo.

"La pregunta es inevitable: ¿quién gana y quién paga? Porque mientras una empresa privada hace caja, el ayuntamiento, que soporta la presión turística, el desgaste de infraestructuras, la gestión del turismo, la limpieza y el impacto ambiental no ve ni un solo euro de retorno directo. Ni para mejorar servicios, ni para proteger el entorno, ni para compensar a los vecinos que conviven a diario con las consecuencias de este modelo", expone el citado colectivo cangués.

Falta de debate

El sistema actual de acceso a los Lagos de Covadonga se ha consolidado sin un debate real sobre su justicia, su sostenibilidad ni su reparto de beneficios, sostiene el colectivo cangués. "Se habla mucho de regulación, pero poco de equilibrio. Se habla de protección ambiental, pero se mantiene un modelo que depende del transporte por carretera y concentra a miles de personas en unos pocos meses. Y se habla de desarrollo turístico, pero los beneficios no se quedan en la zona", abundan desde la susodicha Asociación vecinal.

"Este modelo no solo es ambientalmente cuestionable, sino también social y económicamente injusto. El Ayuntamiento, que debería ser actor clave en la gestión y en la redistribución de los ingresos, no huele ni un euro, mientras una empresa privada explota un servicio imprescindible para acceder a un espacio natural protegido que es patrimonio de todos", insisten.

Replantear el sistema

Ante esta realidad, sostienen, resulta urgente replantear el sistema de acceso. "Es el momento de exigir que se estudien alternativas de transporte más ecológicas, seguras y con mayor retorno social, como un tren cremallera a los Lagos de Covadonga, que permita una gestión pública o mixta, genere empleo local y garantice que parte de los ingresos reviertan directamente en el concejo y en la conservación del entorno", sugieren como alternativa al actual plan de transporte en buses-lanzaderas

"No se trata de estar en contra del turismo, sino de estar en contra de un modelo que privatiza beneficios y socializa costes. Los Lagos de Covadonga no pueden seguir siendo una máquina de hacer dinero para unos pocos mientras los vecinos asumen las consecuencias. Este debate es incómodo, sí, pero absolutamente necesario", sentencian.