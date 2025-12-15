Estas son las obras que está realizando la Confederación Hidrográfica en el río Libardón

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a través del Convenio firmado con el Ayuntamiento de Colunga para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal, contempla una inversión de 140.000 euros durante 4 años. Desde que comenzaron las actuaciones, el pasado 7 de noviembre de 2022, se han invertido 131.319,88 euros.

Las actuaciones iniciadas contemplan la intervención en un tramo de una longitud aproximada de 150 metros y un presupuesto inicial de 9.000 euros. Los trabajos previstos incluyen la "retirada de varios árboles con peligro de caída y la tala en altura de las ramas con riesgo, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce en caso de caer sobre el mismo".

Estas labores complementan los trabajos realizados en el 2022 en el ámbito rural de los cauces del término municipal de Colunga antes de la firma del convenio, donde se invirtieron 20.691,11 euros.