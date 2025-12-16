Gesta vecinal en Piloña: rescatan un hórreo del siglo XVII que amenazaba ruina y lo convertirán en sede social

En Coya, una pequeña localidad de Piloña, se está salvando una joya cultural del siglo XVII. Se trata de un hórreo catalogado y muy singular que su propietario ha donado a la asociación vecinal El Roblón para evitar su desaparición. El colectivo se puso manos a la obra y reunió los fondos necesarios para acometer la rehabilitación. Esperan estrenarlo en 2026, convertido en la nueva oficina de la directiva de esta activa asociación piloñesa.

Cuenta la tesorera del colectivo, Aurora Hevia, que el dueño del inmueble ya no reside en el pueblo y no podía hacerse cargo de la conservación del hórreo, que ya presentaba un grave deterioro. "Tenía una esquina cayendo y ya entraba el agua, así que había que actuar", explican. Este hombre, que prefiere permanecer en el anonimato, decidió entonces donarlo al colectivo vecinal. El año pasado se produjo la donación y se escrituró a nombre de El Roblón.

Estado ruinoso que presentaba la edificación. / R. T. C.

Los vecinos se pusieron manos a la obra para conseguir los 14.000 euros necesarios para la restauración. Hicieron la rifa de una acuarela donada por el pintor Valentín del Fresno y también recaudaron fondos en los eventos organizados en la localidad. Por último, Cultura les concedió una subvención de en torno a 5.000 euros. Reunidos los fondos, encargaron los trabajos al experto Adrián Castañedo, maestro carpintero que ya trabaja en la edificación.

El grueso de la actuación se centra en la sustitución de la cubierta, la parte en peor estado. También se sustituirán los pegollos actuales, de hormigón, por unos tradicionales, de madera. Se trata de que este hórreo de Coya recupere todo su esplendor. Cuenta Aurora Hevia que es una edificación muy valiosa por las tallas y grabados que presenta. "Es del siglo XVII y tiene unos grabados bastante peculiares. Además, no queríamos perder más hórreos en el pueblo y este está en un sitio privilegiado, cerca de un roblón de quinientos años y de otro de más de trescientos, también en el entorno de la ermita de Guadalupe, del siglo XVII", relata.

Cuatro propietarios

Hevia explica que, por lo que les contó su último propietario, este hórreo estuvo durante años compartido por cuatro familias. Quizás por eso conserva cuatro puertas. Al final, terminó en una sola mano por un acuerdo entre los dueños. "Tres de ellos, ya mayores y sin descendencia, decidieron dejarlo al cuarto a cambio de que les llevara leche de su ganadería y así se hizo", relata.

Las obras marchan a buen ritmo y estarán listas a principios de 2026. El objetivo del colectivo es convertirlo en la oficina de la junta directiva. "Ahora mismo la tenemos en el centro social, que está al lado, pero como es pequeño, nos viene bien trasladar la oficina y así ganar espacio. Será el local en el que se reúna la directiva", cuenta Hevia. También, en la parte de abajo, está previsto crear un espacio para juegos y talleres. En definitiva, los vecinos rescatan y dan un futuro a esta joya patrimonial de Coya.