La localidad asturiana que adelanta su Nochevieja casi 10 días con fiesta " y detalle para todos los asistentes"

Quedan menos de diez días para Navidad y justo 15 para Nochevieja, pero hay una localidad asturiana que quiere celebrar esta fiesta justo antes de la llegada de Papá Noel.

Llanes ya vive la Navidad tras el encendido de luces hace unos días, un momento que marca el inicio oficial de las fiestas en el concejo. Su mercadillo de Navidad en el parque de Posada Herrera ya atrae a muchos curiosos, así como el Nacimiento Navideño en el pórtico del Ayuntamiento.

La música también tendrá un papel protagonista en estas fechas. Los días 16 y 17 de diciembre, la Escuela de Música Municipal ofrecerá conciertos en el Casino de Llanes, mientras que el 20 de diciembre se celebrará "La Mar de Villancicos" en la capilla de Santa Ana y, por la tarde, la actuación de la Coral Concejo de Llanes en el parque Posada Herrera, acompañada de chocolatada gratuita para todos los asistentes.

El 19 de diciembre frente al Ayuntamiento se celebrará la Fiesta de Prenochevieja con las campanadas con uvas de la suerte y detalle para todos los asistentes y dará inicio el X Concurso de Escaparates y Decoración Navideña, abierto a todos los comercios del municipio, con el objetivo de llenar de magia las calles y tiendas de Llanes. Entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, el aparcamiento del Sablón acogerá atracciones y actividades infantiles, con descuentos especiales los días 19 y 29 de diciembre y 7 de enero.

La villa acoge también la IV Papanoelada motera el 21 de diciembre y el 24, Papá Noel desfilará escoltado por el Club Vespa Llanes hasta el Consistorio, donde recibirá a los niños y niñas hasta las 20:00 horas. Entre el 27 y 28 de diciembre se celebrará el Rally Virtual en la sede de la Escudería Villa de Llanes, y el 28 de diciembre el Príncipe Aliatar, Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, recorrerá las calles para recibir las cartas de los más pequeños en la casa consistorial.

El 31 de diciembre se celebrará la popular carrera de San Silvestre, con inscripción gratuita y regalo para todos los participantes. Ya en enero, el 2 se entregarán los premios del X Concurso de Escaparates y del III Concurso de Fachadas, y el 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos visitarán primero a los mayores en las residencias del concejo antes de llegar por mar a la villa a las 16:30 horas. La tarde culminará con la Cabalgata de Reyes, acompañada por la comitiva real y una legión de la antigua Roma, recorriendo las calles hasta el Ayuntamiento, donde los monarcas se dirigirán a los presentes desde el balcón y, posteriormente, recibirán a los niños en la Basílica.