Vuelven a reabrir parcialmente la ruta del Cares (y ya van tres veces desde agosto) en el día más lluvioso del invierno en Asturias
Los trabajos de reparación continuarán en la senda, tras el último desprendimiento de rocas, ocurrido hace siete días en la vertiente leonesa
M. G. S.
La ruta del Cares ha vuelto a reabrir, pero solo de forma parcial, tras el último desprendimento de rocas, ocurrido hace siete días. Es la tercera vez desde el pasado mes de agosto que la popular senda, que conecta León y Asturias a través del Parque Nacional de los Picos de Europa, cierra y reabre, ya sea completamente o a tramos. "Reapertura parcial de la ruta del Cares (recorridos de ida y vuelta) y previsión de trabajo de reparación", informa el Parque de los Picos de Europa, a través de una alerta en su página web, en el día más lluvioso del invierno en el Principado. De hecho, toda la región está este martes en alerta por fuertes lluvias y acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.
En esta última ocasión, el desprendimiento que inutilizó la ruta se produjo en la vertiente leonesa, en el tramo comprendido entre Caín y el puente de Los Rebecos, a unos dos kilómetros de la citada localidad. La caída de rocas afectó de forma significativa al ancho del sendero, generando un riesgo de caída al vacío. Por este motivo, se decretó el pasado día 9 de diciembre el corte total de la ruta hasta que se realizase una valoración técnica.
El suceso se produjo pocos días después de otro derrumbe en la vertiente asturiana. Una gran piedra reventó el 30 de noviembre el canal central de Camarmeña en el paraje de "La Viña", a unos 5,5 kilómetros desde Poncebos y a unos 6 desde Caín. El agua que transporta el canal estaba vertiendo directamente sobre la ruta, lo que hacía muy peligroso tratar de cruzarla en ese punto.
La ruta del Cares permaneció parcialmente cerrada desde el mes de agosto hasta el 8 de noviembre, como consecuencia de un incendio que afectó a las zonas altas de la ruta y el riesgo de derrumbes sobre los senderistas.
