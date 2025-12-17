El alumnado de Beleño aprende a actuar ante un problema cardiaco o un atragantamiento
El colegio local acoge una jornada sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar
LNE
El colegio de San Xuan de Beleño (Ponga) ha acogido una jornada formativa del proyecto "RCP desde el cole", en la que niños y niñas de entre 5 y 10 años aprendieron, de forma práctica y divertida, las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y actuación ante atragantamientos.
Entre muñecos, canciones y el ritmo de "La Macarena", el alumnado descubrió que cualquier persona, independientemente de su edad, puede salvar una vida si sabe cómo actuar ante una emergencia. Los escolares practicaron técnicas como la maniobra frente-mentón, la posición lateral de seguridad, las compresiones torácicas y las maniobras de desobstrucción de la vía aérea, incluida la de Heimlich.
La actividad fue impartida por Xuan Carballo, enfermero del Equipo de Atención Primaria de Ponga, que participa como voluntario en este proyecto enmarcado en el plan estratégico del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). La iniciativa se desarrolla de manera altruista con un doble propósito: familiarizar al alumnado con la cultura de la reanimación básica desde edades tempranas, y sensibilizar y apoyar al profesorado para integrar progresivamente los primeros auxilios en el proyecto educativo del centro, de forma autónoma y sostenible.
Los talleres, dirigidos al alumnado de Infantil y Primaria, siguen la metodología del programa "RCP desde mi cole", que cuenta con evidencia científica sólida: enseñar primeros auxilios a edades tempranas aumenta la supervivencia en situaciones de riesgo vital.
Para hacer la jornada aún más cercana, cada estudiante llevó su muñeco favorito, con el que practicó las maniobras. El entusiasmo, la curiosidad y la participación activa marcaron la sesión, que fue valorada muy positivamente por el profesorado y las familias. Gracias al compromiso conjunto de docentes, familias y personal sanitario, el proyecto avanza con un objetivo claro: formar a ciudadanos capaces de actuar con seguridad y eficacia ante una emergencia vital.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo