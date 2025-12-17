El alumnado de Beleño aprende a actuar ante un problema cardiaco o un atragantamiento

El colegio de San Xuan de Beleño (Ponga) ha acogido una jornada formativa del proyecto "RCP desde el cole", en la que niños y niñas de entre 5 y 10 años aprendieron, de forma práctica y divertida, las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y actuación ante atragantamientos.

Entre muñecos, canciones y el ritmo de "La Macarena", el alumnado descubrió que cualquier persona, independientemente de su edad, puede salvar una vida si sabe cómo actuar ante una emergencia. Los escolares practicaron técnicas como la maniobra frente-mentón, la posición lateral de seguridad, las compresiones torácicas y las maniobras de desobstrucción de la vía aérea, incluida la de Heimlich.

La jornada formativa en Beleño. / Cedida a LNE

La actividad fue impartida por Xuan Carballo, enfermero del Equipo de Atención Primaria de Ponga, que participa como voluntario en este proyecto enmarcado en el plan estratégico del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). La iniciativa se desarrolla de manera altruista con un doble propósito: familiarizar al alumnado con la cultura de la reanimación básica desde edades tempranas, y sensibilizar y apoyar al profesorado para integrar progresivamente los primeros auxilios en el proyecto educativo del centro, de forma autónoma y sostenible.

Los talleres, dirigidos al alumnado de Infantil y Primaria, siguen la metodología del programa "RCP desde mi cole", que cuenta con evidencia científica sólida: enseñar primeros auxilios a edades tempranas aumenta la supervivencia en situaciones de riesgo vital.

Jornada formativa en el colegio de Beleño. / Cedida a LNE

Para hacer la jornada aún más cercana, cada estudiante llevó su muñeco favorito, con el que practicó las maniobras. El entusiasmo, la curiosidad y la participación activa marcaron la sesión, que fue valorada muy positivamente por el profesorado y las familias. Gracias al compromiso conjunto de docentes, familias y personal sanitario, el proyecto avanza con un objetivo claro: formar a ciudadanos capaces de actuar con seguridad y eficacia ante una emergencia vital.