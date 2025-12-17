El centro de Día de Benia de Onis la fiesta de Navidad

El Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Concejos Amieva ,Cangas de Onís y Onís ha celebrado la fiesta de Navidad, en el Centro de Día de Benia, con la presencia de María Jesús Hernández González, coordinadora del Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís, y los alcaldes de Cangas, José Manuel González Castro, y Onís, José Manuel Abeledo. Actuó "Gabino Show".

Asistentes a la Fiesta de Navidad. / Pepillo Remis