El Club Oriente Atletismo instaura becas de estudio para sus deportistas
Las ayudas llevarán el nombre de José Antonio García, "Toño", presidente de honor, recientemente fallecido
El Club Oriente Atletismo (COA) impulsará un programa de becas de estudios para sus deportistas que llevarán el nombre de José Antonio García García, más conocido por "Toño", presidente de honor del COA, recientemente fallecido. Así se anunció en la Gala anual de la citada entidad deportiva que tuvo lugar ayer, domingo, en el restaurante 'Riomar', de Llanes, que contó con la asistencia de un centenar de atletas, así como también patrocinadores, autoridades -con el edil Juan Carlos Armas- y familias. Durante el acto, además, se procedió a la entrega de reconocimientos y se desvelaron varias incorporaciones para los equipos de trail y de campo a través. El COA actualmente cuenta con cerca de 250 atletas.
