Higinio del Río revela once episodios que relacionan a Llanes y con la Segunda Guerra Mundial

El investigador Higinio del Río ofreció este miércoles una conferencia en el centro cultural de la Asociación Cultural Llacín, en Porrúa, donde desgranó los múltiples y a menudo insospechados vínculos del concejo de Llanes con el conflicto global que marcó el siglo XX. Presentado por José Luis Villaverde Amieva, el acto se enmarcó en la conmemoración del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Bajo el título “Llanes y la Segunda Guerra Mundial: personajes, sucesos y misterios en relación con el conflicto bélico de 1939-1945”, la charla trazó un recorrido fascinante por episodios que conectan la historia local con el gran drama internacional. Del Río comenzó remontándose a los pilotos, tanto soviéticos como alemanes, que durante la Guerra Civil española operaron desde el aeródromo de Cue y que, años después, volverían a enfrentarse en los cielos de la contienda mundial.

Asistentes a la charla de Higinio del Río. / Cedida a LNE

Uno de los aspectos más intrigantes expuestos fue el caso de un miliciano fallecido en combate durante la guerra de España. Según la investigación presentada, su identidad habría sido supuestamente usurpada por un prófugo nazi que, tras la caída del Tercer Reich, utilizó esa nueva identidad para escapar y rehacer su vida en Sudamérica.

La ponencia también recordó el doloroso capítulo de la deportación, con la experiencia de Celso Amieva en los campos de concentración de la Francia ocupada y la presencia de cautivos naturales de Llanes en el temido campo de exterminio de Mauthausen. En un plano diferente, se destacó la singular trayectoria de José Llaca Álvarez, un aviador militar de Posada que llegó a combatir integrado en la Luftwaffe alemana durante la campaña de Rusia, distinción por la que fue condecorado con dos Cruces de Hierro.

Un momento de la conferencia de Higinio del Río. Charla en Porrúa. / Cedida a LNE

Los accidentes aéreos también tuvieron su espacio en la narración, con el recuerdo del siniestro de un bombardero alemán Junker Ju-290 en el Cerro Llabres en 1944, donde perecieron los once miembros de su tripulación. Además, Higinio del Río se refirió al paso por el territorio llanisco de destacados jerarcas nazis tras 1945, así como a la historia de un vecino norteamericano de Llanes que participó como cabo en el masivo bombardeo aliado sobre Dresde en febrero de 1945.

La conferencia concluyó evocando un legado de refugio y memoria, al mencionar la estancia en el concejo de dos fotógrafos judíos, testigos directos del Holocausto: Nicolás Muller, que vivió en Andrín, y Jean-Jacques Lévy, que lo hizo en Celorio. A través de estos y otros relatos, la charla consiguió tejer una compleja red de conexiones que demuestran cómo la gran historia, con sus conflictos y consecuencias, dejó una huella tangible y personal en la geografía y la memoria de Llanes.