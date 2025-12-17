El Hogar del Pensionista "Bella Vista" celebra la Fiesta de Navidad
LNE
Cangas de Onís
El Hogar del Pensionista "Bella Vista" ha celebrado la Fiesta de Navidad en el restaurante Finca Villa María-El Campanu, con la participación de 150 personas y la asistencia del alcalde del Ayuntamiento de Cangas de Onís, José Manuel González, varios concejales y la técnica de Atención a Mayores de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís.
