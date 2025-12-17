El Hogar del Pensionista "Bella Vista" celebra la Fiesta de Navidad

El Hogar del Pensionista "Bella Vista" ha celebrado la Fiesta de Navidad en el restaurante Finca Villa María-El Campanu, con la participación de 150 personas y la asistencia del alcalde del Ayuntamiento de Cangas de Onís, José Manuel González, varios concejales y la técnica de Atención a Mayores de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís.

Fiesta de Navidad en Cangas de Onís. / Cedida a LNE