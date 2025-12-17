Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hogar del Pensionista "Bella Vista" celebra la Fiesta de Navidad

Fiesta de Navidad en Cangas de Onís.

Fiesta de Navidad en Cangas de Onís. / Cedida a LNE

LNE

Cangas de Onís

El Hogar del Pensionista "Bella Vista" ha celebrado la Fiesta de Navidad en el restaurante Finca Villa María-El Campanu, con la participación de 150 personas y la asistencia del alcalde del Ayuntamiento de Cangas de Onís, José Manuel González, varios concejales y la técnica de Atención a Mayores de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís.

Fiesta de Navidad en Cangas de Onís.

Fiesta de Navidad en Cangas de Onís. / Cedida a LNE

El Hogar del Pensionista "Bella Vista" celebra la Fiesta de Navidad

