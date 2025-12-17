La III San Silvestre de Sames (Amieva), el sábado 20

La San Silvestre de Sames (Amieva) será la más madrugadora de ese tipo de carreras populares para despedir el presente año 2025 que se celebren en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa. Será este próximo sábado, 20 de diciembre, a partir de las 15.00 horas, con salida en el núcleo rural de Sames, siendo la inscripción gratuita. La organización del evento está a cargo de la Asociación Cultural y Festejos de Sames.