La III San Silvestre de Sames (Amieva), el sábado 20
La San Silvestre de Sames (Amieva) será la más madrugadora de ese tipo de carreras populares para despedir el presente año 2025 que se celebren en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa. Será este próximo sábado, 20 de diciembre, a partir de las 15.00 horas, con salida en el núcleo rural de Sames, siendo la inscripción gratuita. La organización del evento está a cargo de la Asociación Cultural y Festejos de Sames.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo
Marta Villa (Piloña.Deporte), subcampeona del Campeonato Ibérico de Orientación a Pie, en categoría F-18 élite
Antonio Ferrero, director de Zona de BBVA en Asturias: “Hemos aumentado la financiación a pymes y empresas un 16% en Asturias hasta octubre”
Artículo elaborado en colaboración con BBVA