Marta Villa (Piloña.Deporte), subcampeona del Campeonato Ibérico de Orientación a Pie, en categoría F-18 élite

La naveta del Piloña.Deporte, Marta Villa Rodríguez, quedó subcampeona del Campeonato Ibérico Femenino de O-Pie, en categoría F-18 élite, dilucidado hace escasas fechas, enmarcado en el VIII Trofeo Extremadura de Orientación, prueba esta en la que se hizo con el tercer puesto, igualmente en su respectiva categoría F-18 élite. Bajo la organización del Club Alcor y la FEXO, los municipios de Malpartida de Cáceres, Torremocha y Albalá acogieron el Campeonato Ibérico Femenino de O-Pie, con pruebas de media, larga y sprint, a lo que se sumaba una prueba de media distancia, todas ellas valederas para el ranking nacional.

La competición comenzó el sábado con una larga distancia en la dehesa extremeña, abarcando los municipios de Albalá y Torremocha. Esta era la primera prueba puntuable para el Campeonato Ibérico Femenino, repartiéndose el pódium élite femenino, del oro al bronce, entre Ana Defez (BMT Casas de Ves), Ana Camarasa (CE Colivenc) y Stepanka Betkova (ADM Ori-Mondego). En categoría masculina élite, Gonzalo Ferrando (Toledo-O) se llevaba el triunfo, seguido de David Rojas (Alabarda-O) y Álvaro Pérez (Malarruta).

El programa continuaba con la prueba de sprint, celebrada en este caso en formato bosque. En ella, Patricia Toledo (Imperdible) ganaba la categoría femenina élite, puntuable para la prueba ibérica, mientras que Lucía Misas (ADOL) recogía la plata y Ana Defez el bronce. En categoría masculina élite, el pódium seguía el siguiente orden: Gonzalo Ferrando, Álvaro Pérez y Gonzalo Zorrilla (O-Charlies).

La distancia media celebrada el domingo ponía fin al Campeonato Ibérico Femenino, en una prueba disputada en el Monumento Natural de Los Barruecos. Este es un espectacular paraje de la penillanura cacereña, famoso por su singular paisaje geomorfológico dominado por grandes bolos o peñascos de granito modelados por la erosión. Lucía Misas se llevaba el triunfo en femenina élite, acompañada en el pódium de la prueba por Irene Guerrero (ADOL) y Patricia Toledo (Imperdible). En categoría masculina élite, Álvaro Pérez ganaba la prueba, mientras que David Rojas era segundo e Ignacio Vallejo (COMA), tercero.