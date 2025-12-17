"Ribadedeva sufre un abandono continuo por parte del Principado", denuncia el PP

El concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Ribadedeva Fernando del Barrio expuso con firmeza en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de la Junta General del Principado el "abandono continuo" que a su juicio sufre este municipio desde hace años por parte del Gobierno en las cuentas autonómicas. Ribadedeva fue el único concejo de la zona oriental en comparecer ante esa comisión de expertos durante el debate del Proyecto de Presupuestos Generales para 2026.

Del Barrio, responsable de Economía y portavoz suplente del PP ribadevense, desgranó una larga lista de necesidades básicas que, a su juicio, no encuentran respuesta, un año más, en las cuentas públicas. Comenzó recordando una moción aprobada hace meses para solucionar las inundaciones recurrentes en la zona de Las Bajuras, una problemática que afecta a varias familias cada vez que llueve con intensidad.

"Teníamos la esperanza, una esperanza legítima, de que esa preocupación se viera reflejada en los presupuestos", afirmó, para acto seguido lamentar que en las cuentas "no aparece ni una sola actuación concreta". En este sentido, pidió al Principado que asuma al menos la limpieza del regato de La Salcea, "del mismo modo que lo hace en otros puntos del territorio asturiano", reclamando "no un trato de favor, sino igualdad".

Falta de personal educativo

La educación fue otro de los ejes centrales de la comparecencia del edil en la Junta General. Aunque valoró el reciente anuncio de nuevas contrataciones de profesores de educación especial, exigió que al menos uno se destine al colegio público de Colombres, donde la falta de personal especializado "no es una opinión: es una realidad", dijo.

Además, reivindicó infraestructuras dignas para el centro, señalando en concreto la necesidad de una cubierta para el patio. "No es lógico que, cada vez que llueve, y como todos sabemos en Asturias llueve a menudo, los niños se vean obligados a permanecer en las aulas durante el recreo", argumentó el concejal, añadiendo que no está dispuesto a aceptar "que la infancia de Ribadedeva valga menos que la de otros municipios".

Fernando del Barrio e Ignacio Garmendia. / Cedida a LNE

En materia sanitaria, la crítica del edil fue aún más contundente. Denunció la falta de ambulancia en la zona, situada a 45 minutos de Arriondas (sede del hospital del Oriente y cabecera sanitaria comarcal), la carencia de un servicio de pediatría estable para alrededor de los 150 niños del concejo y la ausencia de refuerzo estival pese al aumento poblacional durante los meses de verano. "Hemos hablado con la gerencia, y el argumento siempre es el mismo: falta financiación, falta personal", expuso. "Pues bien, si falta financiación, esperamos que estos presupuestos puedan corregirlo", afirmó, insistiendo en que la salud "no puede esperar, y los vecinos de Ribadedeva tampoco".

El estado de las carreteras, preocupante

El estado de las carreteras, tanto las dependientes del Principado como las municipales, fue descrito por Del Barrio como "preocupante". Acumulación de maleza, firme deteriorado, baches, hundimientos y señales desgastadas configuran, según su relato, un panorama de "abandono". Puso como ejemplo la carretera AS-343, que une Puertas (Llanes) con Panes (Peñamellera Baja), cuya reparación "integral", que está valorada 700.000 euros tiene que acabarse "a trozos", con contratos de emergencia. "Vemos que este año se destinan 100.000 euros para arreglar una parte de esa carretera ¿Será suficiente? ¿Nos encontraremos de nuevo con falta de financiación?", se preguntó con escepticismo.

Representantes del PP en la Junta General. / Cedida a LNE

El patrimonio cultural tampoco escapa a esta dinámica de olvido, según el concejal del PP. Cuestionó abiertamente el destino de la rehabilitación de la ermita de San Emeterio, una inversión públicamente comprometida antes de las elecciones de 2023. "Llega 2026 y no encontramos en el presupuesto ni una sola partida destinada a su recuperación", señaló, planteando si habrá que esperar a los comicios de 2027 para que vuelva a aparecer. "Los vecinos no merecen ser moneda de cambio cada cuatro años", sentenció.

La amenaza del lobo

La intervención también tocó otros flancos sensibles, como el abandono sentido por los ganaderos debido al deterioro de pistas rurales, la dificultad para realizar quemas controladas y la amenaza del lobo; la falta de inversión en la residencia de ancianos y en instalaciones deportivas –sin un campo de hierba artificial que evite que los jóvenes tengan que jugar en otros municipios–; y la opacidad en la gestión municipal, instando al Principado a que, a través de la Sindicatura de Cuentas, realice un seguimiento más estrecho.

"En Ribadedeva no pedimos privilegios pedimos simplemente justicia y unos servicios dignos acordes a nuestras necesidades más básicas", expuso Del Barrio. La comparecencia dejó sobre la mesa la pregunta de si las futuras líneas presupuestarias lograrán, por fin, revertir una situación de desatención que, según el portavoz popular, lastra desde hace años el desarrollo y el bienestar de este municipio oriental.