Estos son los actos culturales programados en Ribadesella para los próximos días

La agenda cultural y festiva de Ribadesella se presenta especialmente intensa en los próximos días, con una variada oferta que abarca desde la ópera y la literatura hasta la música en directo y el apoyo al comercio local. La programación, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con diversas asociaciones, arranca este miércoles y se extenderá hasta el próximo domingo.

Este miércoles, día 17, el salón de actos de la Casa de Cultura acogió a las siete de la tarde la retransmisión en directo de la ópera "Rigoletto", a cargo de la Ópera de Oviedo. Este evento contaba con la colaboración de los Amigos de Ribadesella, la Universidad de Oviedo y Telecable. Este jueves, el protagonismo será para los más pequeños, con el Concierto de Navidad que ofrecerán los alumnos de la Escuela Municipal de Música a las seis y media de la tarde, también en la Casa de Cultura.

El viernes 19 está dedicado a la divulgación literaria e histórica. A las doce y media del mediodía, en la Casa de Cultura, se presentará el libro "El Camino de Santiago en Ribadesella, bajo una joven mirada", un acto organizado por la Asociación de Peregrinos de los Caminos del Norte Ribadesella.

El fin de semana concentra la mayor parte de las actividades. El sábado 20 y el domingo 21 la Plaza Nueva será el escenario de un Mercado de productores y artesanos locales. En su horario de once de la mañana a nueve de la tarde del sábado, y de once a cuatro de la tarde el domingo, reunirá a 17 expositores con una amplia variedad de productos que van desde la alimentación, con miel, quesos, dulces o mermeladas, hasta la artesanía, el diseño o la bisutería. En esta edición tendrán también su espacio los alumnos del IES Avelina Cerra, que venderán camisetas para financiar su viaje de estudios, y el Grupo de Participación Infantil y Juvenil, cuyos miembros ofrecerán sus propias creaciones artesanales para recaudar fondos para futuros proyectos.

Además, el sábado por la tarde la Casa de Cultura vivirá una doble cita cultural. A las doce y treinta horas se presentará el libro "Antes del Volcán", del escritor Jon Bilbao, en un acto organizado por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella. Posteriormente, a las siete de la tarde, será el turno del Concierto de Navidad ofrecido por esta misma asociación, ACAR. La jornada musical del sábado concluirá a las ocho de la tarde en la Iglesia Santa María Magdalena, donde el Coro La Fuentina ofrecerá su propio Concierto de Navidad.