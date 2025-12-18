Cangas de Onís ejecuta la reparación integral del camino de San Martín de Grazanes

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside el popular José Manuel González Castro, acomete la reparación integral del camino de San Martín de Grazanes, una actuación largamente demandada por los vecinos debido al grave deterioro que presentaba el pavimento. El presupuesto total de la obra asciende a 18.857,85 euros (IVA incluido), una inversión ajustada y eficiente que permitirá resolver un problema estructural del vial con precios de mercado y medios municipales.

La intervención contempla la limpieza y saneado de la plataforma, el rasanteo y nivelado con áridos, la compactación del firme y el asfaltado completo del vial, que cuenta con una superficie aproximada de 729 metros cuadrados. "El objetivo es mejorar la seguridad y la accesibilidad de una vía que constituye el acceso principal al núcleo y soporta tráfico diario de vecinos, transporte escolar y servicios de emergencia", explican desde el Consistorio. El camino presentaba baches, agrietamientos y un notable desgaste fruto del paso del tiempo, lo que dificultaba el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

Con esta actuación se garantiza un firme adecuado y duradero, mejorando notablemente las condiciones de circulación y la calidad de vida de los residentes. Desde el Ayuntamiento se destaca "que esta obra forma parte del compromiso con la mejora de las infraestructuras rurales, priorizando actuaciones necesarias, útiles y directamente vinculadas a la seguridad y al interés general de los vecinos de los pueblos del concejo", según González Castro.