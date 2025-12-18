Cangas de Onís ejecuta la reparación integral del camino de San Martín de Grazanes
El presupuesto total de la actuación asciende a 18.857,85 euros (IVA incluido)
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside el popular José Manuel González Castro, acomete la reparación integral del camino de San Martín de Grazanes, una actuación largamente demandada por los vecinos debido al grave deterioro que presentaba el pavimento. El presupuesto total de la obra asciende a 18.857,85 euros (IVA incluido), una inversión ajustada y eficiente que permitirá resolver un problema estructural del vial con precios de mercado y medios municipales.
La intervención contempla la limpieza y saneado de la plataforma, el rasanteo y nivelado con áridos, la compactación del firme y el asfaltado completo del vial, que cuenta con una superficie aproximada de 729 metros cuadrados. "El objetivo es mejorar la seguridad y la accesibilidad de una vía que constituye el acceso principal al núcleo y soporta tráfico diario de vecinos, transporte escolar y servicios de emergencia", explican desde el Consistorio. El camino presentaba baches, agrietamientos y un notable desgaste fruto del paso del tiempo, lo que dificultaba el tránsito tanto de vehículos como de peatones.
Con esta actuación se garantiza un firme adecuado y duradero, mejorando notablemente las condiciones de circulación y la calidad de vida de los residentes. Desde el Ayuntamiento se destaca "que esta obra forma parte del compromiso con la mejora de las infraestructuras rurales, priorizando actuaciones necesarias, útiles y directamente vinculadas a la seguridad y al interés general de los vecinos de los pueblos del concejo", según González Castro.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
- Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura