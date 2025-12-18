El cangués Alfonso Vivero Fernandez nuevo entrenador de alto rendimiento de piragüismo
El cangués Alfonso Vivero Fernández, más conocido como "Oki", actual responsable técnico del Club Los Cuervos de Pravia, acaba de obtener, con fecha 15 de diciembre de 2025 y a través de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, el título de entrenador de Alto Rendimiento del Principado de Asturias. Con anterioridad dirigió al Club Piraguas La Llongar, de Cangas de Onís, y también colaboró con el combinado nacional de maratón.
Para obtener la calificación de entrenadores de alto rendimiento se tienen que cumplir los siguientes méritos:
a) Entrenar a uno o varios deportistas asturianos de alto rendimiento. Será necesario haber entrenado a deportista o deportistas con, al menos, seis meses de antelación a que logren el resultado con base al cual se le otorgó la calificación como deportistas de alto rendimiento, debiendo permanecer ejerciendo estas funciones desde entonces.
b) Cada Federación solo puede certificar las labores de entrenamiento a un entrenador por cada deportista durante un mismo año natural, no pudiendo un deportista constar como persona que se entrene, asimismo.
Actualmente, el entrenador de Los Cuervos de Pravia tiene en su club a seis deportistas nombrados de Alto Rendimiento por el Principado de Asturias.
