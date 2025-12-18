Colombres (Ribadedeva), albergará la prueba zonal del Oriente de cross el próximo 16 de enero
Organizada por el Club Oriente Atletismo (COA), en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadedeva, la zona del Archivo de Indianos de Colombres, acogerá el 16 de enero de 2026 la segunda prueba clasificatoria del Oriente para el Campeonato de Asturias en Edad Escolar de campo a través. Los organizadores estiman la presencia de alrededor de medio millar de deportistas, en representación de todos los centros escolares del Oriente del Principado de Asturias.
