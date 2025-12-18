Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

Colombres (Ribadedeva), albergará la prueba zonal del Oriente de cross el próximo 16 de enero

Asistentes a uno de los encuentros iberoamericanos en el Archivo de Indianos.

Asistentes a uno de los encuentros iberoamericanos en el Archivo de Indianos. / Miki López

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Organizada por el Club Oriente Atletismo (COA), en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadedeva, la zona del Archivo de Indianos de Colombres, acogerá el 16 de enero de 2026 la segunda prueba clasificatoria del Oriente para el Campeonato de Asturias en Edad Escolar de campo a través. Los organizadores estiman la presencia de alrededor de medio millar de deportistas, en representación de todos los centros escolares del Oriente del Principado de Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
  2. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  3. Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
  4. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  5. Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
  6. Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
  7. La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
  8. La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura

Atención asturianos: la tienda outlet de Lidl con descuentos en ropa, maquillaje, o aparatos deportivos aún más baratos que en la tienda original

Atención asturianos: la tienda outlet de Lidl con descuentos en ropa, maquillaje, o aparatos deportivos aún más baratos que en la tienda original

El Supremo ordena al Gobierno garantizar el acceso de sistema de asilo del medio centenar de menores que están en Madrid

El Supremo ordena al Gobierno garantizar el acceso de sistema de asilo del medio centenar de menores que están en Madrid

El PSOE denuncia que la "grave ineficacia" del sistema de reciclaje supone un sobrecoste de dos millones de euros para Oviedo

El PSOE denuncia que la "grave ineficacia" del sistema de reciclaje supone un sobrecoste de dos millones de euros para Oviedo

El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la mejora de la economía

El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la mejora de la economía

Esta es la lista de convocadas de Montse Tomé para la selección asturiana femenina

Esta es la lista de convocadas de Montse Tomé para la selección asturiana femenina

Villaviciosa hace memoria medieval: así avanza la rehabilitación de los restos de la muralla de Pola de Maliayo

Villaviciosa hace memoria medieval: así avanza la rehabilitación de los restos de la muralla de Pola de Maliayo

Estos son los electrodomésticos Balay que están revolucionando la cocina y que todos quieren

Estos son los electrodomésticos Balay que están revolucionando la cocina y que todos quieren
Tracking Pixel Contents