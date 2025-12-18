La "escombrera" de El Lleráu, en pleno centro urbano de Cangas de Onís
Llama poderosamente la atención, tanto oriundos como forasteros, al estar ubicada en pleno centro de la ciudad de Cangas de Onís, más concretamente en las inmediaciones del macropárking de El Llerau y cerca de la senda fluvial del Güeña. Se trata de una escombrera que aparece con normalidad y, de Pascua a Ramos, suelen retirarla los operarios de Obras y Servicios del Ayuntamiento. Sea como fuere, allí vierten sus desechos vecinos del lugar, incluso de otros sitios, a la espera de disponer de un "punto limpio" en condiciones, tal como el que está en plena fase de ejecución en el polígono o parque empresarial de Prestín, el cual se espera dé solución a la susodicha problemática de los concejos de Parres y Cangas de Onís.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
- Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura