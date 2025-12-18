La "escombrera" de El Lleráu, en pleno centro urbano de Cangas de Onís

Llama poderosamente la atención, tanto oriundos como forasteros, al estar ubicada en pleno centro de la ciudad de Cangas de Onís, más concretamente en las inmediaciones del macropárking de El Llerau y cerca de la senda fluvial del Güeña. Se trata de una escombrera que aparece con normalidad y, de Pascua a Ramos, suelen retirarla los operarios de Obras y Servicios del Ayuntamiento. Sea como fuere, allí vierten sus desechos vecinos del lugar, incluso de otros sitios, a la espera de disponer de un "punto limpio" en condiciones, tal como el que está en plena fase de ejecución en el polígono o parque empresarial de Prestín, el cual se espera dé solución a la susodicha problemática de los concejos de Parres y Cangas de Onís.