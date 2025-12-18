Llanes concluye una acera junto a la AS-379 en Posada, demandada por la Junta Vecinal

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido la construcción de una nueva acera en Posada, ampliando la existente en el cruce de las carreteras AS-379 y AS-115, y prolongándola hasta la gasolinera de la localidad. Los trabajos de construcción de la nueva acera habían sido adjudicados en 23.981,64 euros a la empresa Tratamientos Asfálticos S.A., y tras su finalización fueron visitados este jueves por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra; el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso; el edil de Obras y Servicios, José Ramón Amor, y Blanca Antonia Pérez, "Tonina", y Mercedes Martínez, en representación de la Junta Vecinal de Posada.

El tramo al margen de la carretera AS-379 donde se ha construido la nueva acera obligaba hasta ahora a los peatones a cruzar por un camino de tierra que, además, era usado como aparcamiento por los coches. Así, la nueva acera, con un ancho de 4,10 metros y con longitud de 44,58 metros, facilitará el paso de los peatones sin comprometer su comodidad ni su seguridad, una actuación demandada por la Junta Vecinal de Posada.

Desbroce y limpieza

Los trabajos para la ejecución de esta nueva acera se iniciaron con el desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, y con el fresado del pavimento existente en la cuneta y los entronques, así como el saneo de la base como preparación de la plataforma. Posteriormente, se extendió una capa de 14 centímetros de espesor de zahorra compactada y, sobre ella, una losa de hormigón de 10 centímetros de espesor con fibra de vidrio para, finalmente, colocar sobre la solera de hormigón las baldosas de terrazo.

El remate de la acera contra la carretera colindante se ejecutó mediante bordillo, y cuenta con un rebaje en la mitad de su recorrido, en el acceso a un aparcamiento privado. Además, en lo relativo al drenaje, se colocaron bordillos tragaderos para recoger las aguas pluviales, y para dirigir el agua hacia estos se construyó una rígola, así como el oportuno entronque de los sumideros a la red de saneamiento.

Al hilo de esta actuación, el alcalde Llanes, Enrique Riestra, ha declarado que "seguimos tratando de dar respuesta a las demandas vecinales, y sobre todo a las peticiones transmitidas por los alcaldes de barrio y juntas vecinales, ejecutando obras como esta, que nos permiten continuar con la mejora de nuestros pueblos al tiempo que reforzamos la seguridad de nuestros vecinos y vecinas".