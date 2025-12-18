La ocultación de información por la que el Ayuntamiento de Llanes ha recibido un tirón de orejas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado una reclamación del PSOE contra la decisión del equipo de gobierno de Llanes de no entregar documentación pública que había solicitado. El organismo ha instado a los dirigentes llaniscos a que faciliten, sin demora, todo solicitado. La resolución, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, declara vulnerado el derecho del Grupo Socialista a obtener información.

Los socialistas formularon tres solicitudes de acceso a información pública. La primera pedía la copia del expediente y toda la información relativa al convenio para una exposición celebrada en la Casa de Cultura. En la segunda, el PSOE requirió datos desglosados sobre el número de solicitudes y licencias concedidas para viviendas de uso turístico y vacacionales entre 2019 y el momento de la petición.

Finalmente, solicitó todos los contratos, subvenciones y convenios formalizados por el Ayuntamiento, así como copia de los expedientes que los contienen y de tres documentos específicos. Ante la ausencia de respuesta, el PSOE presentó tres reclamaciones ante el Consejo de Transparencia, que fueron acumuladas para su resolución conjunta.

Un derecho fundamental

El Ayuntamiento alegó que las reclamaciones ante Transparencia reiteraban «lo ya exigido previamente conforme a otra vía o régimen jurídico diferente, al cual deberían circunscribirse y ser objeto de resolución, quedando por consiguiente vedada la apelación a la Ley de Transparencia».

Pese a que un informe del servicio de Contratación y Transparencia reitero en abril del año pasado ese mismo argumento, el Consejo recuerda que los concejales son titulares de un derecho específico de acceso a la información, reconocido por la Ley, que forma parte del derecho fundamental de participación política.

Un derecho esencial

Señala, asimismo, que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han subrayado en múltiples ocasiones que este derecho es esencial para que los ediles puedan ejercer sus funciones de control y fiscalización con pleno conocimiento de causa.

De hecho, la legislación «no exige que los concejales tengan que explicitar o fundamentar la finalidad de sus peticiones», y que su derecho de acceso «no puede quedar condicionado a que se trate de asuntos a debatir por el pleno». Más: el hecho de que exista una regulación específica en la normativa local «en modo alguno excluye» que el interesado pueda formular la reclamación prevista en la Ley de Transparencia.

Silencio administrativo

Un aspecto crucial en este caso es el silencio administrativo. La normativa local establece que las peticiones de los concejales se entenderán concedidas por silencio administrativo si en el plazo de cinco días naturales no se dicta una resolución expresa de denegación. Al haber transcurrido ese plazo en las tres solicitudes, se produjo un acto administrativo estimatorio.

Transparencia subraya que, una vez producido silencio positivo, no es posible eliminar sus efectos jurídicos. Por ello, no entra a examinar las alegaciones del equipo de gobierno, que tuvo la oportunidad de resolver expresamente dentro del plazo legal y no lo hizo. En consecuencia, insta al Ayuntamiento a que facilite sin demora la información solicitada. Reclama para sí, además, una copia de lo enviado. Esta decisión pone fin a la vía administrativa.

"Nosotros a lo nuestro"

El alcalde, Enrique Riestra, destacó que son "cientos", los documentos solicitados por el PSOE por diferentes vías, "y solo estos, y por causas formales de tiempos los que no fueron en su momento contestados, porque estamos en la gestión diaria no a estos intentos de bloquear el Ayuntamiento, por parte de un partido que tiene recursos económicos y personales suficientes, como es el caso de Llanes, para intentarlo. Aunque no les funciona".

"No obstante seguimos proporcionando toda la información que se solicita. Los tiempos del oscurantismo y del ‘todo vale’ llevan ya más de una década fuera del Ayuntamiento", indicó.

"A la vista de los datos económicos tanto del Ayuntamiento como del municipio parece que esos tiempos de auditorios fantasma, planes urbanísticos hechos a la carta, y manejo de lo público como si fuera un cortijo ( palabras de fiscalía) están desterrados para siempre aunque se empeñen en volver, pues no hay más que ver la junta directiva del PSOE de Llanes para saber qué siguen las mismas personas que perpetraron dichas prácticas. Así que nosotros a lo nuestro, y ellos, a lo de siempre, que ya sabemos lo que es", finalizó Riestra.

"Este gobierno nos oculta información"

El secretario general y portavoz del PSOE de Llanes, Óscar Torre, por su lado, destacó que Transparencia "vuelve a ratificar" lo que llevan muchos años denunciando: "Que el de Llanes no es un gobierno transparente y que nos oculta información. No es la primera vez". Torre subrayó en que la oposición tiene derecho a solicitar la información pública que considere oportuna para ejercer su deber de fiscalizar la acción de gobierno. Acusó de "oscurantismo" al Gobierno que comparten Vecinos por Llanes y el PP.