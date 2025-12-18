El Parque de la Navidad de Cangas de Onís arrancará este viernes, 19 de diciembre
Estará operativo hasta el 5 de enero, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero
Cuenta atrás. El Parque de la Navidad de Cangas de Onís, que volverá a ocupar una gran carpa en la plaza Camila Beceña, justo al lado del Ayuntamiento, abrirá al público este viernes, 19 de diciembre, y estará operativo hasta el próximo 5 de enero, en la vieja capital del Reino de Asturias, siendo una de las firmes apuestas del Ayuntamiento cara a estas entrañables fechas, en horario de se 16.00 a 21.00, excepto los días 24 y 31 de diciembre, en los que la apertura del recinto será de 16.00 a 19.00 horas. Eso sí, permanecerá cerrado el 25 de diciembre y también el 1 de enero.
La entrada de acceso al Parque de la Navidad será gratuita, aunque habrá una urna para recaudar donativos que serán destinados a favor de "El Ángel de Javi", para apoyar la terapia génica contra el síndrome Nedamss. Se trata de una enfermedad rara, progresiva, relacionada con mutaciones en el gen IRF2BPL. Este trastorno afecta el desarrollo del sistema nervioso y se manifiesta a través de la pérdida de habilidades previamente adquiridas (regresión), la presencia de movimientos anormales como rigidez o movimientos involuntarios, la pérdida del habla y convulsiones.
