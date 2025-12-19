Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Belén de cumbres en Bobia de Arriba (Onís)

Participantes en el evento.

Participantes en el evento. / Pepillo Remis

LNE

Benia (Onís)

El Programa "Rompiendo Distancias , el Centro Intermunicipal de Servicios Sociales y la Mancomunidad de Amieva, Onís y Cangas de Onis han organizado el Belén de Cumbres en Bobia de Arriba, en el concejo de Onís, con la colaboración del Ayuntamiento de Onís, la Asociación Mayores de Amieva, Hogar del Pensionista "Bella Vista" de Cangas de Onís y Asociación Mayores de Onís "El Güeña".

Belén de Cumbres en Bobia de Arriba (Onís).

Belén de Cumbres en Bobia de Arriba (Onís). / Pepillo Remis

