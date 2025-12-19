Carrera solidaria en el Colegio Público "Reconquista", en Cangas de Onís

El Colegio de Educación Infantil y Primaria "Reconquista", de Cangas de Onís, albergó en la mañana de este jueves la carrera-marcha solidaria "Échale una mano a Javi", organizada por el propio centro educativo, en beneficio de la Asociación "El Ángel de Javi". Por otro lado, también se sorteó el Cestón del citado colegio cangués y los adornos que sobraron del mercadillo navideño de los niños se donaron, una parte, a la Asociación "Todos somos Iván", y otra parte a la Asociación "El Ángel de Javi".