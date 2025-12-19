El desconocido pueblo navideño de Asturias, situado en Cangas de Onís, que pone belenes hasta en los hórreos y que tiene un árbol de los deseos en su capilla

La localidad quirosana de Aciera ya es conocida en toda España por ser "el pueblo más navideño del mundo". Así lo recoge hasta el mismísimo geolocalizador Google Maps. En ella no hay casa, cuadra ni hórreo sin luces ni figuras navideñas. Pero lo cierto es que en Asturias hay otros Aciera desconocidos. Otros pueblos con la misma unión vecinal, que llena cada rincón de la magia de estas fiestas, con decorados que parecen sacados de un cuento.

Este es el caso de Les Roces, una pequeña localidad, ubicada en la parroquia de Villanueva, en el concejo de Cangas de Onís. Para quienes no la conozcan, Les Roces (o Las Rozas) está a tan solo 4 minutos en coche de la capital del municipio. Allí, al igual que en Aciera, todas sus casas y calles están llenas de iluminación navideña. Desde hace años, la asociación vecinal del pueblo se implica para hacer de Les Roces un lugar mágico.

Belenes en hórreos

Quizá lo más singular de esta localidad canguesa es que está llena de belenes en el exterior que se pueden visitar a cualquier hora día. Uno de los más grandes es el de los vecinos Nivia Diego y Ramón González, que llevan más de dos décadas montando un espectacular nacimiento en el hórreo. Su belén es auténtica obra de arte, que va cambiando cada Navidad e incorporando nuevas figuras. Está hecho con troncos de árbol, piedras y mucha vegetación. Es todo tan natural que la recreación queda completamente integrada junto al hórreo.

Árbol de los deseos

No es el único nacimiento que acapara miradas en Les Roces, que algún año incluso hace belenes vivientes. Otro atractivo y ya parada obligatoria en este pueblín es el árbol de los deseos que tiene en su capilla. Allí los visitantes escriben su deseo para el año que viene en un papel y lo cuelgan de las ramas de un pino natural con la esperanza de que se cumpla.