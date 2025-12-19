Fiesta de "Pre-Nochevieja" en Llanes, este viernes

Dentro de la programación del Ayuntamiento de Llanes para la Navidad, este próximo viernes, y por tercer año consecutivo, destaca la celebración de la “Fiesta de Pre-Nochevieja”. Comenzará la celebración a partir de las 22:30 horas, frente a la Casa Consistorial llanisca, con barra de bar y amenizada con música a cargo de DJ hasta la 1:30 horas de la madrugada.

A las 0:00 horas llegará la hora de las campanadas y las "pre-uvas", con reparto gratuito de uvas de la suerte y detalle para todos los asistentes al festejo. Un ensayo festivo de la Nochevieja que, desde la Concejalía de Festejos se espera que sea todo un éxito de público y participación.

También el viernes, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, y sin salirnos de la agenda festiva navideña llanisca, abrirán sus puertas las atracciones infantiles en el aparcamiento del Sablón, que se mantendrán hasta el 7 de enero, con descuentos en los tickets los días 19 y 29 de diciembre y el 7 de enero.

También el día 19 comienza, tras la conclusión del plazo de inscripción, la valoración del X Concurso de escaparates y decoración navideña. Un concurso para llenar de la magia de la Navidad todos nuestros comercios y calles, abierto en esta edición a todos los establecimientos del concejo.

Al día siguiente, sábado 20 de diciembre, tendrá lugar a las 12:00 horas en la capilla de Santa Ana el concierto La Mar de Villancicos, y a las 19:00 h en el parque Posada Herrera la actuación de la Coral Concejo de Llanes, que estará amenizada con chocolatada gratuita para todos los asistentes. El domingo 21 de diciembre, por su parte, se celebrará la IV Papanoelada motera, que recorrerá los pueblos del concejo.