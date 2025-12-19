El Gobierno de Cangas intenta eludir el cumplimiento de la sentencia que anuló la compra del Cine Colón, denuncia Vox

Vox ha denunciado que el equipo de gobierno de Cangas de Onís, del PP, está intentando eludir el cumplimiento de la sentencia que anuló la compraventa del Cine Colón. Según el concejal Ángel Díaz Tejuca, autor del recurso que propició el fallo, el pleno municipal ha aprobado un acuerdo que modifica por completo el mandato judicial, pues retrotrae la tramitación al momento en que debió incorporarse un informe preceptivo del Principado de Asturias, en lugar de proceder a la anulación total de la operación y a la restitución recíproca de las prestaciones, es decir, la devolución del dinero pagado y de la propiedad.

El conflicto se remonta a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, que estimó el recurso de Vox y anuló el punto del acta plenaria correspondiente a la compra del cinematógrafo Cine Colón. La parte dispositiva de la resolución, según Vox, era clara, al señalar textualmente: "anulando la misma por no ser conforme de derecho". Sin embargo, el 25 de septiembre, el Pleno acordó, "una ejecución parcial que desvirtúa el fallo", "resolviendo la retroacción del procedimiento administrativo al momento justamente anterior a la elaboración de la propuesta de resolución", para solicitar un informe preceptivo.

"Lectura sesgada"

Según Vox, un análisis comparativo lleva a "la conclusión de la disparidad absoluta entre un texto y otro". Alega que el Ayuntamiento no tiene interés en cumplir la sentencia en sus propios términos y que su "inconfesable propósito" es "eludir la ejecución del fallo". Además, acusa al gobierno local de realizar una "lectura sesgada" de los fundamentos jurídicos, tergiversando un pasaje en el que el tribunal señala que un defecto "en su caso" sería tributario de anulabilidad, para afirmar que lo es "en todo caso". También recuerda que la sentencia subraya que no hubo convalidación válida del acto, y que la ley impide que esta opere con carácter retroactivo, lo que, a su juicio, hace inviable la solución planteada por el equipo de gobierno.

Ángel Díaz Tejuca y Santiago Abascal. / Cedida a LNE

Díaz Tejuca ha cargado además contra la justificación de la compra, que el alcalde, José Manuel González, defiende como fundamental para el municipio, tildándola de "mero capricho". Vox cuestiona el precio pagado, 855.000 euros, alegando que una valoración alternativa siguiendo la misma metodología arroja un valor aproximadamente la mitad del desembolsado, 422.000 euros, y exige explicaciones sobre este "sobreprecio en perjuicio del interés común".

Ilegalidades penales

"Vox no se opone porque sí (a la compra del Cine Colón), se opone por obligación de no tolerar irregularidades, ilegalidades que podrían incluso ser de índole penal y defender a ultranza el interés común de los vecinos, sostiene el edil. Quiso salir también al paso de unas recientes críticas del Alcalde por su supuesta oposición a proyectos de saneamiento rural, entre otros. Díaz Tejuca negó las acusaciones y puso un ejemplo que muestra el compromiso de Vox con ese tipo de proyectos: "Presentamos más de 500 preguntas sobre el saneamiento de Mestas para implementar la obra, y dos mociones, una en el Ayuntamiento y otra en el Principado. Gracias a nuestra insistencia se ha iniciado la obra", concluyo