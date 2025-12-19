Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

El Gobierno regional anuncia mejoras en la carretera del Fitu

Las obras en los casi 11 kilómetros del trazado cuentan con un presupuesto de 1.649.129 euros

Un participante en una carrera automovilística en la carretera de El Fitu.

Un participante en una carrera automovilística en la carretera de El Fitu. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

La carretera autonómica AS-260 (Arriondas-Colunga), más conocida como la del Fitu, será objeto "de diversas actuaciones de renovación para mejorar su seguridad, renovar el firme y los sistemas de drenaje, así como los elementos de seguridad", según explica el alcalde de Parres, el socialista Emilio García Longo.

Las obras en los casi 11 kilómetros del trazado cuentan con un presupuesto de 1.649.129 euros y tienen un plazo de ejecución de siete meses, entre 2026 y 2027. "El proyecto forma parte de un paquete de inversiones de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias en diversas infraestructuras de la red autonómica y para las que movilizará 5,5 millones de euros", abundó el regidor parragués.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents