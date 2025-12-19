El Gobierno regional anuncia mejoras en la carretera del Fitu
Las obras en los casi 11 kilómetros del trazado cuentan con un presupuesto de 1.649.129 euros
La carretera autonómica AS-260 (Arriondas-Colunga), más conocida como la del Fitu, será objeto "de diversas actuaciones de renovación para mejorar su seguridad, renovar el firme y los sistemas de drenaje, así como los elementos de seguridad", según explica el alcalde de Parres, el socialista Emilio García Longo.
Las obras en los casi 11 kilómetros del trazado cuentan con un presupuesto de 1.649.129 euros y tienen un plazo de ejecución de siete meses, entre 2026 y 2027. "El proyecto forma parte de un paquete de inversiones de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias en diversas infraestructuras de la red autonómica y para las que movilizará 5,5 millones de euros", abundó el regidor parragués.
