El hotel 5 estrellas "gran lujo" más navideño de Asturias para pasar estas fechas en pleno valle: experiencias navideñas que podrán complementar con nuestras propuestas de rituales y masajes

Vivir la Navidad a todo lujo y entrar en 2026 de la maneras más relajada es posible. Ni en el centro de la ciudad, ni en primera línea de playa. Ubicado en un rincón privilegiado del valle del Sueve, entre los imponentes Picos de Europa e integrado en la serenidad de la aldea de Cofiño (Parres), el Puebloastur Eco Resort Hotel & Spa ha alcanzado un hito en la hotelería asturiana, convirtiéndose en el primer y único establecimiento del norte peninsular en obtener la categoría máxima "Gran Lujo" de 5 estrellas. Este reconocimiento coloca a la región en el mapa del turismo de élite junto a destinos internacionales.

La ubicación de Puebloastur en Cofiño, recuerda que el éxito del resort reside en combinar el entorno rural con los estándares internacionales más exigentes: "Su ubicación nos recuerda que Asturias puede y debe competir con los mejores destinos internacionales sin perder su esencia", destaca Raúl Milán , representante de la Federación Nacional de Empresarios a LA NUEVA ESPAÑA.

Puebloastur quiere que sus huéspedes pongan rumbo a 2026 de la mejor manera posible. Para ello han diseñado una experiencia navideña sin perder la esencia que ha convertido a este hotel en todo un referente. "Hemos diseñado unos menús especiales para celebrar los días más señalados de esta época navideña, pensados para envolver cada encuentro en un ambiente único y festivo. Además, encontrarán nuestras propuestas para comidas o cenas de empresa, reuniones con amigos o encuentros familiares, creadas para que puedan disfrutar brindar con sus seres queridos. Y para quienes deseen una escapada al corazón de la Sierra del Sueve, hemos preparado experiencias navideñas que podrán complementar con nuestras propuestas de rituales y masajes, elaboradas especialmente para esta época del año y pensadas para ofrecer un momento de auténtico bienestar".

La finca cuenta con siete hectáreas de viñedos, nueve de avellanos y 2.500 manzanos de denominación de origen, enclavados en una extensión total de 36 hectáreas.